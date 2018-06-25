«ОБЪЕКТИВный взгляд» на депутатский корпус

26 июня законодательному органу власти Республики Коми исполняется 80 лет. Именно 26 июня 1938 года Верховный Совет Коми АССР первого созыва собрался на учредительную сессию. Накануне, в понедельник, в фойе Госсовета открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВное наблюдение», посвященная 80-летию регионального парламента и 100-летию коми печати.

На выставке представлены 34 снимка, авторами которых являются фотографы Госсовета и информационного агентства БНК. Все кадры неофициальные – народные избранники подчас даже не догадываются, что находятся под прицелом камер, поэтому на всех фото запечатлены искренние и живые эмоции. При этом не пропущен ни один депутат нынешнего VI созыва парламента.

В самом центре экспозиции – фото безвременно ушедшей из жизни Нины Нестеровой. Улыбающаяся Нина Александровна сфотографирована в венке из полевых цветов на летнем народном празднике. На празднике же водящим хоровод с девушками в национальных костюмах запечатлен депутат Александр Гайворонский. Вице-спикера Владимира Косова фотокамера застигла занимающимся в спортзале, а Татьяну Саладину и Василия Смалия на весеннем субботнике по уборке территории. На нескольких снимках рядом с народными избранниками запечатлен глава Коми Сергей Гапликов.

Открывая фотовыставку, спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева подчеркнула, что Госсовет находится в постоянном контакте со средствами массовой информации и открывшаяся экспозиция – красноречивое этому доказательство.

– Политики всегда на виду, порой даже не знаешь, что окажешься в кадре. И поэтому ответственность, которую несут депутаты за свои слова и поступки, имеет очень большую цену. Я бы назвала эту выставку доброй, человеческой. Здесь мы не видим депутатов в чисто официальном ракурсе, здесь обычные люди со своими чувствами, эмоциями, долей юмора. Вглядитесь внимательно в эти лица: мы видим улыбающуюся Нину Александровну Нестерову, которой так сегодня нам не хватает. Видим депутатов, которые водят хоровод, участвуют в субботниках, занимаются спортом. Я хочу выразить особые слова благодарности информационному агентству БНК и лично его руководителю Алексею Лазареву за креативную яркую идею и активное плодотворное сотрудничество с коми региональным парламентом. Это уже не первый совместный проект. Депутат Госсовета Степан Чураков принимал непосредственное участие в автопробеге «От Балтики до Арктики», в нем также участвовали депутаты Александр Лейфрид и Александр Гайворонский. Думаю, впереди у нас много ярких амбициозных проектов.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев в шутку отметил, что если подытожить слова Надежды Дорофеевой, то в депутатском корпусе нет ни одного серьезного человека. Кстати, сам он на выставочном фото стоит под большим черным зонтом и тоже улыбается.

В свою очередь Алексей Лазарев предложил депутатам показать фотоэкспозицию по всей республике:

– Вы люди публичные, за вами глаз да глаз. Выставка какое-то время простоит здесь, ее увидят те, кто имеет доступ в здание Госсовета, а затем, если есть желание, мы предлагаем сделать ее передвижной, показать ее в ваших избирательных округах.

Предложение было единодушно одобрено.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА