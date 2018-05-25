Полигон ТБО в Койгородке построят до конца года

Полпред президента России в СЗФО Александр Беглов провел прием граждан по личным вопросам. В режиме видеоконференц-связи к полпреду обратилась жительница Койгородского района Республики Коми. Она попросила ускорить строительство новой площадки ТБО в Койгородке.

– В нашем районе очень остро стоит проблема размещения твердых бытовых отходов. Имеющиеся свалки, которые были организованы в 90-е годы, уже исчерпали свой ресурс. Они переполнены. Поэтому я от всех жителей района обращаюсь к вам с просьбой ускорить строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Койгородок, – обратилась сельчанка.

Из студии полпредства гражданке ответил глава Коми Сергей Гапликов, который находился с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Руководитель республики пояснил, что строительство нового полигона ведется в рамках региональной госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».

– В настоящее время все вопросы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, ее утверждением и получением положительного заключения госэкспертиз, решены. Необходимые средства в бюджете предусмотрены. В этом году мы на эти цели выделяем около 42 миллионов рублей. Подрядчик определен. И до конца года мы введем в эксплуатацию этот объект, – заверил Сергей Гапликов.

Также до конца 2018 года в поселках Подзь, Кажым и Вежъю Койгородского района завершится обустройство площадок временного содержания ТБО.

Лина ПЕРОВА

Фото полномочного представительства президента России в Северо-Западном федеральном округе