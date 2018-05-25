Борьба с борщевиком перешла в интернет

Новый сайт, посвященный борщевику Сосновского и методам борьбы с ним, появился в виртуальном пространстве интернета. Страницу borshevik.tilda.ws создала организатор регионального «Научного слэма» Зоя Канина. Научными консультантами выступили ученые Института биологии КНЦ УрО РАН.

Как рассказала «Республике» Зоя Канина, основная цель создания нового сайта – это просвещение.

– О борщевике Сосновского все знают с детства, я лично слышала страшилки, что скоро он всю родную флору вытеснит, – рассказала девушка. – При этом найти понятную и объективную информацию о том, что же с ним делать, очень сложно. Поэтому и легенд о борщевике масса, и столько же способов борьбы с ним. И что только с «бедняжкой» не делают, а он все растет. А ведь уже более десяти лет двое наших ученых-биологов занимаются исследованием этого растения и проводят эксперименты по его истреблению. Они создали карту, на которой каждый может добавить метку, где есть борщевик Сосновского. Это называется citizen science (гражданская, или народная, наука).

Но существовавший ранее научный сайт был настолько сложен, что невозможно было найти ответ на вопрос «Что делать?». Поэтому биологи обратились к Зое Каниной и попросили помочь создать простой сайт – перевести накопленную информацию с научного языка на понятный каждому. Зоя Канина уверена, что новый сайт поможет в борьбе с опасным растением. Дачники здесь смогут узнать, как уничтожить борщевик на своих пяти сотках. Есть идеи и для борьбы с борщевиком на больших территориях. Они значительно эффективнее скашивания, которое повторяется из года в год и не меняет картину.

В минувшем году борщевик Сосновского официально включили в каталог инвазий, то есть чужеземных биологических видов, опасных для экологии России.

В список уже вошли сто наиболее опасных инвазионных видов растений и животных. Борщевик Сосновского уничтожает всю другую флору в ареале своего обитания, угрожает людям, вызывает мучительные ожоги.

Артур АРТЕЕВ

Фото Ярослава СЕВРУКА