Престижные награды за вклад в защиту окружающей среды

АО «Монди СЛПК» отметили наградами сразу в трех номинациях на Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды». В жюри конкурса вошли известные ученые, экологи, депутаты Государственной Думы РФ, представители профильных министерств и общественных организаций.

Сыктывкарский комбинат Группы Mondi получил престижную награду «Золотая ветвь планеты» в международной номинации «За вклад в дело сохранения сбалансированной экосистемы». Главному экологу Монди СЛПК Дмитрию Очеретенко присвоили звание «Лучший руководитель экологической службы». Третью награду – диплом лауреата конкурса «100 лучших организаций России в сфере экологии и экологического менеджмента» Монди СЛПК получил за проект модернизации очистных сооружений.

– Наш комбинат признан одним из лучших в России за заслуги в сфере экологии. Мы многое делаем для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, к примеру, инвестируем значительные средства в реализацию стратегических проектов модернизации ТЭЦ и очистных сооружений, развитие интенсивного лесопользования. Это наш вклад в будущее предприятия, региона и отрасли. Я искренне поздравляю весь коллектив комбината с получением значимых наград! – сказал генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Участники конференции обсудили, как в нынешних экономических условиях обеспечивать высокие стандарты экологического благополучия и одновременно развивать и модернизировать производство. В своем выступлении главный эколог Монди СЛПК Дмитрий Очеретенко показал на примерах, как крупное предприятие может добиваться существенной минимизации экологических рисков, если придерживается мировых стандартов работы и ведет грамотную инвестиционную политику. Экспертов в сфере экологии впечатлили достигнутые за последние десять лет экологические показатели и масштаб проектов. Проект модернизации очистных сооружений BEST, например, поэтапно реализуется с 2013 года и завершится в конце 2018-го. Его цель – повышение эффективности работы очистных сооружений и обеспечение растущей потребности в очистке сточных вод города Сыктывкара, Эжвинского района и близлежащих промышленных предприятий.

– Мы можем гордиться тем, что модернизация очистных сооружений на Монди СЛПК признана одним из успешных экологических проектов в России. Это действительно уникальный проект, в котором мы используем наилучшие европейские технологии. Его реализация позволит нам соответствовать высоким стандартам в сфере водоочистки и станет существенным вкладом не только в развитие инфраструктуры комбината, но также Сыктывкара и Эжвинского района, – подчеркнул Дмитрий Очеретенко.

Вера СМИРНОВА