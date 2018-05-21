В Сосногорске начат монтаж теплиц

На строительной площадке тепличного комплекса «Сосногорский» приступили к возведению металлоконструкций. Об этом главу Коми Сергея Гапликова в ходе рабочей встречи проинформировал вице-премьер регионального правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

– Строительство тепличного комплекса идет строго по графику. Полностью завершен монтаж свайного поля, начинается монтаж каркаса теплиц и его остекление. Параллельно ведем работу по подготовке кадров на базе Коми республиканского агропромышленного техникума. Первая группа из 30 овощеводов уже вышла на практику в теплицы ООО «Пригородный», – доложил Анатолий Князев.

Всего согласно учебному плану обучение пройдут 120 человек. Молодые специалисты смогут получить государственную поддержку от 300 до 500 тысяч рублей по линии Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

22 мая на территории строительной площадки тепличного комплекса «Сосногорский» состоится рабочее совещание с участием правительства Республики Коми, руководства ЗАО «Группа компаний «Ренова» и ООО НПФ «Фито» по вопросам дальнейшей реализации проекта.

– Мы благодарны нашим партнерам за реализацию проекта. Для отрасли сельского хозяйства, продовольственной безопасности и в целом экономики нашего региона это объект прорывного развития, – подчеркнул глава Коми Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru