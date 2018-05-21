В праймериз примут участие 23 кандидата

На прошлой неделе оргкомитет предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на дополнительных выборах в Госсовет Коми зарегистрировал последних соискателей. Напомним, прием документов от желающих принять участие в партийном праймериз «Единой России» завершился 15 мая.

Как сообщили в пресс-службе КРО «Единой России», по Академическому округу зарегистрированы и.о. руководителя исполнительной дирекции Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми Дмитрий Сизев и заместитель генерального директора ООО «Скрин» Сергей Тарасов, по Северному округу – директор ООО «Волна моби ВЭЛ» Антон Глушков.

Региональный оргкомитет также аннулировал регистрацию участников предварительного голосования на основании письменных личных заявлений о снятии своих кандидатур. По Академическому округу свою кандидатуру снял Василий Гончаренко, по Печорскому – Роман Леськив, по Ираельскому – Иван Никулин.

Таким образом, всего в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Республике Коми принимают участие 23 кандидата.

По Академическому одномандатному избирательному округу №2 выдвинуты четыре кандидатуры: генеральный директор АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», сторонник партии Сергей Усачев, заместитель гендиректора ООО «Скрин», член «Единой России» Сергей Тарасов, и.о. руководителя исполнительной дирекции Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми, сторонник партии Дмитрий Сизев и учитель математики средней школы №1 Сыктывкара, беспартийная Валентина Митракова.

По Северному одномандатному избирательному округу №5 в предварительном голосовании участвуют семеро: директор Воркутинского горно-экономического колледжа, сторонник «Единой России» Виктор Тельнов, директор детской художественной школы Воркуты, беспартийный Сергей Гагаузов, председатель первичной организации независимого профсоюза горняков шахты «Воргашорская», член партии Максим Полномошнов, председатель правления сельхозкооператива «Оленевод», беспартийный Сергей Пасынков, директор МУП «Полигон» МО ГО «Воркута», член «Единой России» Борис Петровский, завотделом молодежной политики администрации Воркуты, беспартийный Дмитрий Жидков и директор ООО «Волна моби ВЭЛ», член партии Антон Глушков.

По Печорскому одномандатному избирательному округу №8 выдвинуты кандидатуры четырех человек. Это заместитель гендиректора АО «Тепловая сервисная компания», член «Единой России» Сергей Борисов, врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории Печорской ЦРБ, член партии Марина Карельская, начальник отдела производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», член партии Роман Химишинец и руководитель исполкома Коми регионального отделения «Единой России» Ольга Сычугова.

По Приполярному одномандатному избирательному округу №9 в предварительном голосовании участвуют четыре кандидата: заместитель гендиректора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», член партии Сергей Макаров, инспектор Управления организационно-информационной работы администрации Усинска, член «Единой России» Азат Нурисламов, заведующий магазином, беспартийный Дмитрий Выборов и главный бухгалтер ООО «Термоклуб», беспартийная Наталья Дудина.

По Ираельскому одномандатному избирательному округу №10 на праймериз выдвинулись четверо: заведующий филиалом Центра народной культуры коми-ижемцев «Изъва» в Сыктывкаре, беспартийный Алексей Чупров, заведующая детским садом деревни Пожня, член партии Наталья Артеева, гендиректор ООО «Энергосевер», член партии Алексей Чеблуков и гендиректор ООО «Зетта», член «Единой России» Алексей Морозов.

Предварительное голосование состоится по всем пяти округам в единый день – 3 июня. Его победители в сентябре 2018 года примут участие на дополнительных выборах депутатов Госсовета РК VI созыва.

Лина ПЕРОВА