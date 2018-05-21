Субсидии на раздельный сбор отходов

Шесть муниципалитетов Коми получат субсидии на создание систем по раздельному сбору отходов. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено около 5,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства РК, субсидии получат Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Сыктывдинский и Усть-Куломский районы.

Мероприятия по созданию систем по раздельному сбору мусора реализуются в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» госпрограммы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».

Самая большая сумма на создание систем по раздельному сбору отходов – 2 миллиона 293 тысячи рублей – выделяется Ижемскому району. Усть-Куломский район получит субсидию в размере 1 миллиона 484 тысяч, Сосногорск – 1 миллиона 276 тысяч рублей. Ухте, Сыктывдинскому району и Сыктывкару перечислят соответственно 206 тысяч, 120 тысяч и 85 тысяч рублей.

Галина ВЛАДИС