Садик в Усть-Куломе «подрос»

В Усть-Куломе открылся дополнительный корпус детского сада №1 для детей до трех лет. Чтобы сократить очередь в группы для самых маленьких сельчан, местные жители приняли решение переоборудовать под садик лыжную базу.

В 2013 году в Усть-Куломе открыли новый детский сад на 120 мест, но, по словам начальника районного управления образования Оксаны Лебедевой, в последнее время в здешних местах произошел демографический скачок, так что вместить всех малышей в существующие группы не получается. Некоторые родители даже возили своих чад в садики соседних сел. Строить новый детсад дорого и долго, а проблему нужно решать быстро, поэтому всем миром стали подыскивать здание, которое можно переоборудовать в короткие сроки. Провели интернет-голосование, люди высказались за переделку лыжной базы, которая стоит как раз по соседству с новым детсадом, так что и прогулочные территории можно было объединить.

В апреле здание начали переделывать, провели перепланировку помещений, сделали дополнительный эвакуационный выход, вентиляцию, пол с подогревом. И, конечно, построили игровую площадку во дворе. Следующей весной, по словам Оксаны Лебедевой, на свободном пространстве перед той частью садика, что «смотрит» на дорогу, появится цветник.

Переделка лыжной базы обошлась в 2,2 миллиона рублей. В новых группах разместили 40 малышей. В основном корпусе открыли две группы для детей постарше. Таким образом, сейчас проблема дефицита мест для детей от трех лет в селе решена, а вот для самых маленьких – пока нет, а детей на свет появляется все больше. Другого здания, которое можно переоборудовать под садик, в селе нет, поэтому в ближайшее время все-таки придется решать вопрос о строительстве нового.

Что касается лыжной базы, которой пожертвовали в пользу малышей, то в селе должна появиться новая. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить 6 миллионов рублей.

18 сентября в новом корпусе детского сада побывал глава Коми Сергей Гапликов, который пообщался и с персоналом, и с воспитанниками. Дети прочитали гостю стихи и подарили ему сувенир на память, который сделали вместе с воспитательницей: на небольшой картине изображена белочка с шишкой – гербовое животное Усть-Куломского района. Глава, в свою очередь, вручил руководству садика сертификат на мобильный пешеходный городок для изучения правил дорожного движения.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru