В Коми пройдут диктанты по экономике и этнографии

Два новых «тотальных» диктанта скоро пройдут в Сыктывкаре, а также в некоторых городах и районах республики. 12 октября впервые состоится образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». А накануне Дня народного единства, 3 ноября, по всей России пройдет просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В Сыктывкаре площадкой для проведения экономического диктанта станет корпус №2 СГУ имени Питирима Сорокина, куда приглашаются старшеклассники, студенты и все желающие. Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!». Цель проекта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения. Организатором выступает ООО «Вольное экономическое общество России» при участии ведущих вузов страны, институтов Российской академии наук и ряда других организаций.

В течение часа участники должны будут ответить на двадцать пять тестовых вопросов на знание терминов и понятий, подходов и экономических процессов. Организаторы составили два варианта разного уровня сложности: один – для школьников, другой – для студентов и взрослых. Этот диктант можно написать дистанционно в онлайн-режиме. Инструкция и ссылка на стартовую страницу будут опубликованы на сайте Вольного экономического общества в день проведения диктанта.

Площадкой для проведения этнографического диктанта в столице Коми станет республиканский Дом дружбы народов. Помимо Сыктывкара принять участие в этой акции уже изъявили желание Ухта, Сосногорск, Корткерос и Троицко-Печорск. Этнодиктант проходит уже во второй раз, и в этом году в тестовые задания включат и региональную часть. В Коми это десять вопросов, которые подготовят этнографы Сыктывкарского госуниверситета и Коми научного центра УрО РАН.

Мероприятие получило статус международного, и значит, проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Акция позволяет оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания об истории, обычаях и традициях народов России, а также привлечь внимание к этнографии.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором проведения диктанта в Коми является Министерство национальной политики РК. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. В прошлом году средняя оценка за этнодиктант по стране была 54 балла из ста возможных. Республика Коми получила 49 баллов.

Артур АРТЕЕВ

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