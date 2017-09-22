В Ижемском районе реализовали два народных проекта

В рамках проектов «Народный бюджет-2017» в Ижемском районе построили новую спортплощадку и насыпали дорогу.

По сообщению пресс-службы районной администрации, спортивная площадка была сделана на территории средней школы села Брыкаланск. Приобретение спортивного оборудования и обустройство площадки обошлось в 360 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось из средств республиканского и районного бюджетов. Спортплощадка включает в себя «лабиринт», комплекс из турников и брусьев, здесь же установили футбольные ворота, волейбольную стойку и баскетбольный щит.

Другой народный проект от сельского поселения реализован в деревне Чика. Здесь отремонтирован участок автомобильной дороги местного значения. Подрядчик выполнил работы по отсыпке и планировке, а также устройству водоотвода, препятствующего размытию дороги. Завоз продовольственных товаров в населенный пункт сегодня доступен только через этот участок. Сумма работ составила 334 тысячи рублей из средств республиканского и районного бюджетов.

Артур АРТЕЕВ

Фото Комиинформ