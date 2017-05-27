Поддержка для семечка

Страховой фонд лесных культур Коми нуждается в обновлении

В Коми не хватает качественных семян и кадров в лесохозяйственной отрасли, но есть отличные саженцы сосны и ели. Как в республике идет возобновление природных ресурсов, депутаты Госсовета Коми оценили, посетив 24 мая Сысольский район.

Окрестности Визинги для депутатского выездного дня выбрали из-за того, что там размещается большой современный лесопитомник АО «Монди СЛПК», где выращивают саженцы с закрытой корневой системой. Экскурсию по питомнику провел начальник цеха лесовосстановления предприятия Родомир Куликов, рассказавший о том, как проходила модернизация этого детского сада для деревьев, наращивались объемы производства. Дамы-депутаты с восторженными возгласами фотографировали крохотные елочки, мужчины поражались немалыми габаритами новых теплиц. Качество здешних сеянцев уже оценили и местные предприниматели, и покупатели из соседних регионов.

После посещения питомника народных избранников отвели на лесосеменную плантацию Сысольского лесничества, которая расположена по соседству. Инженер по лесопользованию Татьяна Петушина рассказала, что созданная еще в 70-е годы плантация в последнее время находится не в самом хорошем положении.

В 2014 году все единые генетико-селекционные комплексы передали с федерального уровня на региональный, соответственно, содержание плантации тоже легло на плечи республики, и ухода за ней стало меньше. Нужно проводить мелиоративные работы, убирать лишний подрост и сухие деревья (часть семенных сосен погибла из-за неудачного применения химических удобрений). Требуется техника для сбора шишек, сейчас семенной материал заготавливают вручную, а это сложно и занимает много времени. Есть проблемы с сушкой и хранением семян. Все это привело к тому, что качество местного семенного материала упало. Монди СЛПК для своего питомника, к примеру, покупает семена в Архангельской области.

Эту же проблему подтвердил на совещании в Визинге заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми – начальник управления лесного хозяйства Сергей Шевелев. Он заявил, что имеющийся в регионе страховой фонд семян лесных растений нуждается в обновлении, поскольку материал в нем неважный, семян первого класса очень мало. Более того, почти две трети этих семян сейчас не годятся для применения в Коми в связи с введением нового лесосеменного районирования.

Также Сергей Шевелев указал на недостаточность лесовосстановления в Коми: объем посадок снижается по сравнению с объемом вырубок. Особенно это касается тех территорий, где за возобновление природного ресурса отвечает государство, что касается крупных лесозаготовительных предприятий, то они в плане лесовосстановления достаточно активны.

Еще одна проблема, которую работники леса обсудили с депутатами, – нехватка кадров. Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева высказала мнение, что закрепить специалистов на местах можно с помощью различных льгот. Например, в прошлом году уже принят региональный закон о бесплатном выделении земельных участков под строительство для тех, кто приходит работать в лесную отрасль. Подробнее о том, как проходит процесс искусственного лесовосстановления, читайте на стр. 4.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru