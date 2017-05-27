«Собачий вопрос» на контроле у правительства

Муниципалитеты Коми не сумели или не захотели освоить средства, выделенные регионом на отлов и содержание бродячих собак. Между тем жалобы о «собачьей угрозе» от жителей региона продолжают поступать, что заставило главу республики Сергея Гапликова вынести этот вопрос на заседание правительства региона.

Открывая обсуждение, Сергей Гапликов был категоричен:

– Если еще раз на заседание правительства придется выносить вопрос по отлову собак, те, кто не выполнил соответствующие решения, пойдут заниматься другими делами, может быть, отлавливать тех самых собак лично. В каждом муниципалитете, куда бы я ни приезжал, есть подвижки, но и продолжают поступать от жителей жалобы на наличие безнадзорных животных. Если произойдет хоть еще один случай укуса ребенка безнадзорной собакой, то на руководителя администрации муниципального образования заведут персональное дело. Я вас предупредил в присутствии правоохранительных органов.

Докладчиком по теме выступил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Князев, который привел статистику: по данным мониторинга, сейчас в городах и селениях Коми насчитывается 4,5 тысячи бродячих собак. За прошлый год они покусали 2460 человек. Это только те, кто обратился в медучреждения, и, скорее всего, еще столько же необратившихся. Так что количество пострадавших можно смело умножать на два.

В прошлом году на отлов безнадзорных собак из республиканского и районных бюджетов выделили почти 13 миллионов рублей. Из них пять миллионов не освоены и вернулись в бюджет региона. В текущем году выделено уже 15 миллионов, а освоено до сих пор лишь 273 тысячи. Между тем с начала года собаки уже успели напасть и покусать 521 человека. Больше всего покусанных в Печоре – 103 человека, в Усинске 93 пострадавших, в Ухте – 36, Инте – 30.

Не видя никаких мер от администраций муниципалитетов, граждане обращаются за помощью в министерство сельского хозяйства. По словам главы ведомства, за первые месяцы этого года его подчиненные уже приняли 175 жалоб.

– Тормозится работа по заключению контрактов на отлов, объявленные аукционы признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок, нет подрядных организаций, которые могли бы осуществлять эту работу, нет мест для временного содержания безнадзорных животных, – констатировал Анатолий Князев.

В процессе обсуждения выяснилось, что расходы фонда обязательного медицинского страхования только на уколы каждому покусанному – не меньше 20 тысяч рублей. А если пострадавший обратится в суд за компенсацией морального вреда, то это еще примерно 10 тысяч рублей. Таким образом, каждый покусанный гражданин обходится государству в 30 тысяч рублей.

– Если умножить на число пострадавших, получается внушительная сумма – 150 миллионов рублей, а вы выделенные деньги на отлов возвращаете, – возмутился Сергей Гапликов и предупредил глав муниципалитетов: – Либо вы сами лично за свой счет оплачиваете все обращения граждан к медикам и расходы медучреждения не ложатся на фонды ОМС, либо решаете проблему. У нас есть разные статьи, когда наносится ущерб в виде бездействия или халатности. Значит так, еженедельный отчет мне с количеством безнадзорных собак и снижением их численности в рамках действующего законодательства.

Глава администрации Ухты Магомед Османов рассказал о юридических сложностях, с которыми приходится сталкиваться муниципалам. Отлов и передержка бродячих собак в том виде, как это происходит сейчас, противоречит федеральному закону о ветеринарии. По закону после отлова пса необходимо держать его трое суток в ожидании, не найдется ли хозяин. И только после этого вакцинировать и стерилизовать, а затем еще 15 дней держать его и кормить. Это немалые средства, которые муниципалитет должен тратить из своего бюджета.

Сергей Гапликов заявил, что подход должен быть дифференцированным, ведь, если бродячее животное заражено бешенством, это угроза всем. И говорить о гуманном отношении к животным в данном случае не приходится. По мнению главы Коми, спрашивать надо и с нерадивых владельцев животных, которые покупают щенка себе на утеху, а когда пес подрастет, выбрасывают его на улицу. Сформулировать меры по ужесточению административной ответственности Сергей Гапликов поручил региональному минюсту.

Галина ВЛАДИС