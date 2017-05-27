Для рекламных конструкций определили зоны

На прошедшей 25 мая сессии совета столицы Коми депутаты утвердили новые правила установки рекламных конструкций на территории Сыктывкара. Отныне формат рекламы напрямую зависит от зоны города, в которой она разместится.

Как рассказал журналистам главный архитектор столицы Владимир Рунг, город условно делится на несколько зон. Основных зон – четыре. Это исторический центр, где не разрешается размещение рекламы крупного формата, а возможна установка только малых конструкций. Вторая зона – буферная – опоясывает историческую часть. Там разрешается размещение рекламы среднего формата. Дальше идет периферия, окраина города, где также разрешено размещение рекламных конструкций среднего формата 3х6 метров. Как пояснил Владимир Рунг, это наиболее популярный у предпринимателей формат.

Следующая зона – въездные магистрали, единственное место, где разрешается размещение рекламы крупного формата и электронные конструкции – суперсайты и подобные форматы. Кроме того, в городе условно определены так называемые чистые зоны. Это территории вокруг храмов, площади, мемориал «Вечный огонь», где рекламы вообще быть не должно. Шестая зона – это узкие улицы, где нельзя размещать рекламу крупного формата.

По словам главного архитектора, предприниматели, хоть и понимают, что должна быть какая-то четкая структура размещения рекламы, но по понятным причинам не очень хотят изменений. Учитывая интересы предпринимателей, было решено разделить работу по очистке от рекламных конструкций тех зон, где они не должны находиться, на три этапа в течение трех лет. На первом этапе приведут в порядок самые многолюдные места города – историческую часть и улицу Коммунистическую. На втором этапе очистят от старой рекламы периферию, а на третьем – въездные магистрали.

– Конечно, в третьем этапе изменения будут не так заметны, как в исторической части города, – сказал Владимир Рунг. – Рекламные конструкции, на которые нет разрешения, должны быть демонтированы уже сейчас. Для тех конструкций, на которые еще действует разрешение, есть переходный период сроком на один год. После этого дается предписание на демонтаж, а затем, если они не будут убраны, их уберут за счет бюджета республики.

Что касается размещения рекламы на фасадах зданий, эти вопросы находятся в ведении республики. Как только разработают правила размещения, можно заняться очищением фасадов от рекламы. Кроме того, депутаты утвердили новый размер оплаты за рекламу. Стоимость квадратного метра рекламной конструкции увеличится в два с половиной раза.

Галина ГАЕВА