Тест-драйв по сайту для бизнеса

Инвестиционный портал Коми отправили на доработку

Во вторник в Сыктывкаре прошло первое заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми. В первую очередь были обсуждены вопросы внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Но самой горячей темой встречи в результате стал Инвестиционный портал республики – глава Коми Сергей Гапликов, попытавшись разобраться в работе сайта с точки зрения потенциального инвестора, счел, что пользы от этого ресурса практически нет.

Поскольку за внедрение в Коми вышеупомянутых целевых моделей отвечает региональное министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта, то рассказывал о проделанной работе и планах на будущее руководитель ведомства Николай Герасимов. Кратко суть доклада заключалась в том, что в плане создания условий для бизнеса и привлечения капиталов республика пока ходит в троечницах, но у нее неплохие перспективы. Есть интересные наработки, предполагающие вложения, исчисляющиеся миллиардами, например, строительство агрогородка в Жешарте, тепличного комплекса в Сосногорске, ряд проектов по лесопереработке, добыче нефти и угля. В числе прочего Николай Герасимов сообщил, что с

1 мая в регионе запущен и реально работает Инвестиционный портал, правда, не выполнено одно требование Агентства стратегических инициатив – информация на этом сайте должна быть на трех языках, а пока она только на двух.

Сергей Гапликов, выслушав доклад, захотел большей конкретики: в чем реально проявляется достижение поставленных целей, что сделано для улучшения экономического климата? Николай Герасимов в качестве примера привел упрощение процедуры подключения к технологическим сетям, уменьшение его сроков – в среднем с полугода до четырех месяцев.

Главу Коми ответ не удовлетворил, он высказал еще ряд замечаний к информации, представленной министром, попутно предлагая присутствующим участникам заседания представить себя в роли инвестора.

– Вот, допустим, я пришел, хочу вложить деньги. Что я должен посмотреть? Куда пойти, какие документы оформлять? С кем я должен взаимодействовать, сколько у меня времени займет та или иная процедура? Когда я получу земельный участок? – ставил вопросы от лица гипотетического бизнесмена руководитель региона.

– Сергей Анатольевич, сходите на Инвестиционный портал – там все эти положения обозначены, – разъяснил Николай Герасимов.

Но, похоже, Сергей Гапликов на упомянутый сайт уже заглядывал, поскольку тут же, оживившись, предложил его открыть и протестировать. После некоторой заминки портал был открыт, и информация с него выведена на установленные в зале экраны. Глава Коми, выступая от лица инвестора, который впервые этот сайт видит, попытался разобраться в его навигации, заблудился и настоятельно рекомендовал сделать там все проще (в том числе процедуру регистрации) и убрать лишние ссылки.

– Ну, вижу какие-то фамилии, что там еще, – комментировал Сергей Гапликов свое путешествие по инвестпорталу. – О, Общественная приемная. Может, туда позвонить и спросить, как они с инвесторами взаимодействуют? Можно выбрать любое другое ведомство из списка? Хорошо, давайте министерство национальной политики выберем, туда напишем. А что там инвестору вообще может понадобиться? Данные о национальном составе Республики Коми? Я – инвестор, у меня есть горящие обязательства банка и всего неделя на проработку инвестиционных стандартов. И я пойду туда, где самая упрощенная процедура, самые привлекательные условия. Покажите, смогу я за три месяца организовать строительство завода на территории Коми или нет? Как я это увижу на вашем портале? Картинки красивые, а под работу с инвестором он не адаптирован.

Министр в ответ заявил, что портал, ранее охарактеризованный им как реально работающий, еще планируется доводить до ума до конца нынешнего года. А так он всего два месяца разрабатывался «без единой копейки с какой-либо стороны».

Заместитель Николая Герасимова Алексей Просужих в качестве плюса портала указал, что там указаны все меры поддержки потенциальных инвесторов. И пока основная задача сайта – «некое консультирование по всем направлениям, а дальше будет инвестиционная карта Коми со всеми предложениями, какие есть».

Сергей Гапликов, однако, решил еще немного потестировать интернет-ресурс и подобрать земельный участок под проект. Взял первый попавшийся на глаза – в Койдине Койгородского района. Однако нужной информации о нем не нашел, лишь Ф.И.О. сотрудницы районной администрации и ее контактный телефон.

Замечания к Инвестиционному порталу высказали и другие участники заседания. В частности, прозвучало мнение, что сайт должен работать по принципу: максимум информации для инвестора при минимуме вопросов к самому инвестору. В результате участники заседания сошлись во мнении, что портал нуждается в серьезной доработке, проводя которую, стоит спросить мнение бизнеса.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru