В Печоре создан отдел национальных культур

22 мая во вновь созданном отделе национальных культур и народного творчества ГО «Досуг» прошло первое организационное собрание с участием национально-культурных автономий, осуществляющих свою деятельность на территории Печорского района. В нем приняли участие представители казачьего общества, МОД «Изъватас», МОД «Русь Печорская», НКА «Украина». Объединили представителей национальных автономий по инициативе администрации муниципального района «Печора» на базе городского объединения «Досуг». Именно здесь проходят мероприятия, направленные на укрепление единства и духовной общности многонационального народа Республики Коми, такие как «Венок дружбы», «Коми гаж» и т.д.



Необходимость создания такой структуры была озвучена печорцами в ходе общественных слушаний по планам развития МР «Печора», которые состоялись в августе прошлого года с участием главы Коми Сергея Гапликова. Этот же вопрос рассматривался в ходе круглого стола с представителями национально-культурных автономий Печоры в ходе рабочей поездки в феврале этого года министра национальной политики Республики Коми Елены Савтенко. Идея была поддержана национально-культурными автономиями. С 1 мая 2017 года создан отдел национальных культур и народного творчества ГО «Досуг», который выполняет функции центра национальных культур без статуса юрлица.

Отдел национальных культур и народного творчества будет сотрудничать со всеми национальными автономиями Печорского района, на сегодняшний день их шесть. В ГО «Досуг» им будут предоставляться площадки для работы. На первом собрании представители НКА обсудили план работы, возможность участия в грантовых конкурсах для привлечения дополнительного финансирования и ряд других организационных вопросов.

12 июня НКА примут участие во Всероссийской акции «Парад Дружбы народов России», которая состоится в рамках празднования Дня России, а 22 июня проведут акцию «Венок памяти», посвященную Дню памяти и скорби.