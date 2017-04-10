Новые возможности «Ростелекома»

«Ростелеком» провел для делового сообщества Ухты бизнес-семинар «Открытый Ростелеком. Новые возможности». В ходе мероприятия руководителям компаний Ухты (банки, государственные учреждения, крупный и средний бизнес) были продемонстрированы облачные сервисы и услуги для развития бизнеса.

Форму для этой встречи выбрали нестандартную – гостям было предложено сыграть в игру в стиле «Что? Где? Когда?». По мере того, как команды находили правильные ответы на вопросы о работе «Ростелекома», специалисты компании делали презентации услуг. В ходе встречи было рассказано о преимуществах мобильной связи «Ростелекома», которая доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива.

Гости узнали об услуге «Новая Телефония», инновационном облачном сервисе для организации корпоративной телефонной сети компании. По сути, это виртуальная АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении «Новой телефонии» клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

Участникам встречи была продемонстрирована услуга «Видеокомфорт». Это облачное видеонаблюдение, которое не требует хранилищ, «сжимает» видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. «Ростелеком» готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

Отдельно было сказано о различных интеграционных проектах, которые выходят за рамки традиционных услуг связи. Это разработка и поставка программного обеспечения и различных информационных систем, приобретение, монтаж и внедрение различного оборудования для автоматизации деятельности заказчика, строительство локальных сетей, систем видеонаблюдения, пожарных систем, центров обработки данных, электрических сетей, проекты в части технологий энергосбережения.

«Ухта, всегда был одним из наиболее прогрессивных городов, — отметил Заместитель директора филиала — Директор по работе с корпоративным сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Грибков, — И эта встреча еще раз показала насколько здесь динамичное деловое сообщество, открытое всему новому и эффективному. Ухтинцы продемонстрировали живой интерес ко всем тем услугам, которые способны сделать их бизнес эффективнее. Мы постарались максимально наглядно показать насколько облачные сервисы позволяют сократить расходы на приобретение дорогостоящего оборудования, и при этом обеспечивают высокую степень защиты данных, помогают быстро и грамотно организовать рабочий процесс в соответствии с новейшими технологиями и достижениями в области связи».

фото и текст ПАО «Ростелеком»