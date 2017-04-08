Ветераны отдохнут в Максаковке

В мае 50 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны станут участниками трехнедельного заезда в санаторий «Максаковка». Об этом «Республике» рассказала председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова.

Заезд традиционно организуется в мае в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы. Отдохнуть и оздоровиться в санатории ветераны смогут с 24 мая. В период отдыха для них предусмотрены культурная и досуговая программы, организованные на основе их пожеланий, собранных заранее.

– Может, ветеран пожелает посетить родственников, и мы ему поможем в этом. Желающим организуем консультации в Республиканском диагностическом центре – договоренность с мин-здравом об этом уже есть. Также в рамках заезда для ветеранов предусмотрена концертная программа, – рассказала Людмила Жукова.

По традиции ветераны примут участие в параде на Стефановской площади, а после парада для них будет организован торжественный прием у главы республики Сергея Гапликова. В рамках марафона «Мы наследники Великой Победы» организован сбор средств на адресную помощь ветеранам. На собранные деньги пожилым людям по их пожеланиям может быть произведен ремонт в квартире, зубопротезирование, приобретены дорогостоящие лекарства, бытовая техника.

По данным Республиканского совета ветеранов, до недавнего времени в Коми оставалось 296 участников Великой Отечественной войны. Буквально на днях ушел из жизни еще один. Также сегодня в республике проживает 199 несовершеннолетних узников фашистских лагерей, 66 жителей блокадного Ленинграда, четыре тысячи тружеников тыла и 1678 членов семей погибших на войне. В этом году, как и в прошлом, правительство республики предусмотрело к майским праздникам единовременную выплату для детей войны.

– И хотя на уровне Российской Федерации категория «дети войны» официально еще не признана, у нас в Коми единовременная выплата для них предусмотрена, – подытожила Людмила Жукова.

Галина ГАЕВА