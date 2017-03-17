Монди СЛПК запускает международный образовательный проект

АО «Монди СЛПК» объявило конкурс среди студентов на участие в международном образовательном проекте «Стань успешным вместе с Монди!» Победителям конкурса предоставляется уникальная возможность получить высшее образование в лучших европейских вузах, после чего они смогут построить успешную карьеру в международной компании Монди.

Предприятие возьмет на себя все расходы по обучению и проживанию участников проекта за рубежом в течение двух лет, что является значительными инвестициями в развитие кадрового потенциала компании.

– Наш комбинат оснащен современным оборудованием, мы используем в работе высокие технологии в сфере ЦБП, постоянно внедряем инновации. Поэтому предъявляем особые требования к квалификации наших сотрудников, постоянно инвестируя в их обучение и развитие кадровой преемственности. Чтобы завтра к нам пришли квалифицированные технические эксперты, готовые работать в международной компании, мы уже сегодня хотим оказать им поддержку в получении качественного образования по специальностям, в которых у комбината есть потребность, – рассказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Участниками проекта могут стать студенты профильных вузов – образовательных партнеров Монди СЛПК, окончившие бакалавриат по специальностям «Лесное хозяйство» и «Химическая технология переработки древесины», или студенты последних курсов обучения. Важными условиями помимо высокой успеваемости являются владение английским языком на уровне выше среднего, участие в научной деятельности и активная жизненная позиция.

По словам заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой, проект – это отличная возможность молодым специалистам показать уровень своих компетенций, заявить о себе и сразу после окончания обучения трудоустроиться на одно из ведущих предприятий республики.

Партнерами проекта «Стань успешным вместе с Монди!» станут признанные европейские учебные заведения, готовящие специалистов для работы в лесной сфере. Среди вузов, уже подтвердивших свое участие, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу, Финляндия), Университет Аальто (Хельсинки, Финляндия), Технологический Университет (Тампере, Финляндия). Кроме обучения по магистерской программе студенты получат возможность стажировки на предприятиях Группы Монди.

– Мы участвуем в подготовке будущего поколения сотрудников Монди СЛПК со студенческой скамьи: активно сотрудничаем с профильными учебными заведениями, оказываем им финансовую поддержку, вовлекаем учащихся в образовательные проекты. Участие в проекте «Стань успешным вместе с Монди!» дает уникальный шанс студентам стать настоящими профессионалами и реальную возможность построить карьеру в стабильной международной компании, – подчеркнула директор по персоналу Группы Монди в России Ольга Фотиева.

Рабочая группа проекта, в которую вошли представители Монди СЛПК, Министерства образования, науки и молодежной политики РК и Сыктывкарского лесного института, принимает заявки на участие в конкурсе с 20 марта по 20 апреля 2017 года.

После этого на базе Монди СЛПК начнет работу Центр оценки претендентов, в ходе которой они смогут продемонстрировать свои профессиональные, языковые и личностные компетенции. На основе данных Центра оценки жюри проекта, представленное руководством Монди СЛПК, представителями минобраза и минпрома республики, а также СЛИ, выберет победителей, имена которых будут объявлены 1 июня этого года.

Обучение по программе проекта «Стань успешным вместе с Монди!» начнется с сентября 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) заверенную копию диплома бакалавра или копию зачетной книжки для студентов последних курсов обучения;

2) копию документа, подтверждающего обучение на курсах языковой подготовки (приветствуется);

3) портфолио (копия), подтверждающее участие в научных конференциях, конкурсах, общественных мероприятиях, а также волонтерский опыт (приветствуется);

4) мотивационное письмо, подтверждающее интерес к участию в программе (объем – не более двух страниц, формат А4);

5) согласие на обработку персональных данных в свободной форме;

6) контакты (почтовый адрес, e-mail, телефон).

Документы направлять по адресу: 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2 (отдел подбора и развития персонала) или на e-mail: olga.nikiforova@mondigroup.com. Подробности по телефонам: 69-92-63, 69-81-53.

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