Падал прошлогодний снег

По данным столичного управления ГО и ЧС, в первые дни марта поступило шесть сообщений о пострадавших от схода снега с крыш в Сыктывкаре. Пять случаев из шести были зафиксированы в один день – 2 марта. На борьбу с наледью и свисающими с крыш сосульками срочно мобилизовали все коммунальные силы. Утром 14 марта в ходе общегородской планерки ответственные чиновники отчитались перед мэром о том, как идет очистка кровель в Сыктывкаре. А днем был организован рейд по самым болевым точкам города – районам с деревянным жилым фондом.

На особом контроле

Первый сигнал был о том, что в поселке Максаковка снег упал на троих играющих детей. С диагнозами «черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга» они были госпитализированы. В этот же день травмы от упавшего с крыш снега получили пять женщин и один мужчина. Еще один мужчина пострадал 5 марта и был доставлен в больницу с диагнозами «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника». Причем две женщины пострадали при входе в гипермаркет «МебельГрад».

Как сообщили в среду на общегородской планерке, управление ЖКХ администрации Сыктывкара чистку крыш взяло на особый контроль. Ежедневно сотрудники управления совершают контрольные выезды на объекты. Как сообщила заместитель градоначальника Анна Ручка, учреждения социальной сферы, а их в Сыктывкаре – 167, отреагировали оперативно. Крыши школ, детских садов, учреждений культуры и спорта уже очищены и не представляют угрозы прохожим. Однако не все предприниматели торопятся выполнять указания городских властей: 20 из 900 зданий, относящихся к коммерческому сектору, до сих пор не приведены в порядок – на крышах снег и сосульки. Видимо, даже предусмотренные законом штрафные санкции не пугают хозяев этих учреждений.

Особое внимание в ходе рейда было уделено участкам с деревянным жилым фондом по улицам Печорской, Чкалова, Маегова, Катаева, Октябрьскому проспекту, Сысольскому шоссе. Первое впечатление: крыши не чищены нигде. Лишь в некоторых местах видно, что снег сошел сам. В основном он лежит на крышах толстым слоем, на скатах висят сосульки. Почти везде почищены только небольшие участки над козырьками подъездов. Как пояснили журналистам, все остальные участки крыш безопасны, так как под ними не ходят люди.

– Главное в работе коммунальных служб сегодня – обеспечить безопасность граждан, то есть предотвратить сход снега и льда на козырьки подъездов и пешеходные дорожки. Поэтому управляющие компании чистят крыши частями. Дело еще и в том, что старые шиферные крыши топтания и тем более попыток скалывания льда просто не выдержат, – пояснил специалист управления ЖКХ Сыктывкара Андрей Козулин.

Увидев во дворе проверяющих и большую группу журналистов, жительницы дома по улице Печорской, 16 воспользовались возможностью пожаловаться на жизнь городскому начальству. Они рассказали, что крышу дома почистили буквально накануне визита проверяющих, а сброшенный снег так и лежит во дворе. Если его не уберут, все талые и дождевые воды потекут под дом и в подъезды, потому что дом стоит ниже дворового проезда, а проходящая рядом ливневка неисправна. Обычно весной с крыш свисают такие сосульки и глыбы снега, которые того и гляди повредят стены дома. В соседнем доме на днях одна из таких сосулек, падая, разбила окно квартиры на втором этаже.

– Единственный способ привлечь внимание властей к нашему дому – это вывесить на фасаде баннер с призывом SOS, – сокрушалась одна из жительниц дома. – Я вдова ликвидатора и живу в таких условиях. Зимой в подъезд приходится на пятой точке въезжать, потому что ступенек нет, а подъезд – ниже дороги.

В ходе рейда были выявлены и опасные крыши, где глыбы снега или внушительных размеров сосульки свисали, угрожая обрушиться на невнимательных пешеходов. Наибольшие опасения проверяющих вызвали кровли домов по улице Оплеснина, 56, улице Маегова, 7, 45 и 47. Как пояснил Андрей Козулин, это является грубым нарушением Правил благоустройства и норм Жилищного кодекса.

– Обеспечение безопасности жителей домов от схода снега – это прямая обязанность лица, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом. Поэтому все меры предосторожности должны быть приняты своевременно, – резюмировал эксперт управления ЖКХ.

В свою очередь начальник Государственной жилищной инспекции Коми по Сыктывкару Аркадий Малафеев заявил, что всем управляющим компаниям, нарушающим лицензионные требования по уборке крыш, грозят штрафы.

– Мы увидели, что работа управляющими организациями проводится, но не в полной мере – снег с ряда крыш до сих пор не убран. Акты обследования по выявленным фактам нарушений будут направлены в республиканскую службу строительного, жилищного и технического надзора и далее в суд, который будет решать вопрос о привлечении лица, ответственного за содержание дома, к административной ответственности. Юридические лица по решению суда могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, для управляющих компаний предусмотрена более серьезная ответственность – штраф в размере 250 тысяч рублей, – рассказал журналистам Аркадий Малафеев.

Все дело – в застройке

В Воркуте работу по очистке крыш начали заблаговременно, собрав комиссию и составив график уборки крыш. По словам воркутинского мэра Игоря Гурьева, пока оттепели в городе не было. Правда, с крыши музыкальной школы уже произошел сход снега, но, к счастью, никто не пострадал.

– Я попросил, чтобы руководители всех 50 социальных объектов выслали мне на электронную почту фотоотчеты по очистке крыш. Эти объекты находятся не только в городе, но и в поселках. 31 учреждение пока остается в зоне моего повышенного внимания, – рассказал печатному изданию Игорь Гурьев.

В приполярной Инте оттепели уже были. Но, по словам главы города Ларисы Титовец, работа по очистке крыш ведется у них всю зиму. Об этом управляющим компаниям напоминают на каждом совещании КЧС. Поскольку управляющие компании не всегда могут справиться своими силами, для чистки кровель привлекают силы МЧС. Единичные случаи травмирования людей сошедшим с крыш снегом в былые годы происходили, но нечасто.

– У нас просто город сравнительно молодой, и застройка более комфортная: улицы широкие и практически везде между пешеходными дорожками и домом проложены газоны, – рассказала «Республике» Лариса Титовец.

Ухтинский мэр Магомед Османов, долгое время работавший заместителем столичного градоначальника и курировавший систему ЖКХ в Сыктывкаре, тоже считает, что именно из-за слишком плотной застройки сыктывкарцы зачастую вынуждены ходить прямо под опасными крышами и подвергать себя риску попасть под обрушение.

– К тому же в Сыктывкаре 40 процентов жилого фонда составляют «деревяшки». Они тепло не держат, из-за этого на крышах образуется опасная ледяная корка, которая с потеплением начинает съезжать. А в Ухте улицы широкие, тротуары на расстоянии от домов, – пояснил ухтинский градоначальник. – Мы у себя в Ухте эту работу начали задолго до оттепели. Оповестили все управляющие компании и соцобъекты, чтобы убрали снег, особенно в той части, где входы-выходы и места прохождения людей. В уборке крыш нам очень помогают техникой компании «Севергазпром» и «Транснефть».

Еще один город, где достаточно много деревянного жилого фонда, – это Печора.

– У нас есть районы, где дома стоят вплотную к тротуарам. Это Печорский проспект и улица Гагарина. Там мы строго отслеживаем состояние крыш. На людей у нас в этом году снег не падал. А после случаев травм в Сыктывкаре мы у себя собрали КЧС, где еще раз напомнили всем об ответственности. Мы и горожан, имеющих балконы с крышами, постоянно информируем, что за падение снега с крыш их балконов отвечать по закону обязаны они. А значит, они и ответственны за очистку. Не все УК, конечно, успевают убрать, не хватает рабочих рук и техники. Кто-то на 100 процентов уже убрал, а кто-то на четверть. – рассказала «Республике» начальник отдела ЖКХ администрации Печоры Юлия Смирнова.

Ужесточить систему наказаний

О том, почему в Сыктывкаре ежегодно повторяется одна и та же история – кто-нибудь попадает под обрушения снега и льда, журналистам во время брифинга рассказал и.о. столичного мэра Владимир Голдин:

– Мы с февраля начали организовывать работу по очистке крыш от снега. Был составлен график уборки крыш. Всех предупреждали, что в этом году снежный покров большой и необходимо активизировать работу по очистке. Но кто-то где-то недостаточно ответственен, где-то не работает система наказаний и стимулирования, где-то управляющие компании находятся в тяжелом финансовом положении.

По мнению Владимира Голдина, хотя работа администрации выстроена правильно, без эффективной системы наказаний обойтись бывает трудно. Два года назад была ликвидирована административная комиссия при муниципалитете, и городские власти потеряли возможность напрямую наказывать недобросовестных хозяйственников за нарушения. Сейчас, если мэрия выявляет нарушения в работе управляющих компаний, она должна все запротоколировать и обращаться с этим в мировой суд. Сегодня столичной администрацией в мировые суды подано порядка 45 заявлений по нарушениям в работе УК.

– Мы сейчас плотно работаем с Жилищной комиссией Коми, поскольку она выполняет надзорные функции. Совместно уже составлено порядка 15 протоколов, – подытожил градоначальник.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА