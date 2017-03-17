Дмитрий Борейко: «Центры технического творчества –это возможность мотивировать молодежь оставаться в республике»

О том, как центры молодежного инновационного творчества могут стать центрами профориентации и как с их помощью можно решать проблему оттока молодых из республики, в рубрике «Живая речь» рассуждает кандидат технических наук, заместитель проректора по учебной работе УГТУ Дмитрий Борейко.

«В одном из своих ежегодных посланий Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что «нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции для детей. Все это должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от места жительства или материального положения семьи». На решение этой задачи направлена программа по созданию центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).

По своей сути ЦМИТ – это аналог советских станций юного техника, в которых школьники занимались творческой работой по созданию новых приборов, моделей и различных технических устройств. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Наука не стоит на месте, и в современных ЦМИТ школьники и студенты обучаются работе на современном высокотехнологичном оборудовании. Им доступны станки с ЧПУ, 3D-принтеры, лазерные фрезеры, робототехника. А начинается вся их работа с создания 3D-модели или управляющей программы. Таким образом ребята постигают не только работу на самом оборудовании, но и азы проектирования, моделирования и программирования.

Развитие системы таких центров натолкнуло на мысль о том, что необходимо создавать в муниципалитетах крупные объединения ЦМИТ. И не только их, но и другие кружки и объединения различной направленности. И объединение должно быть не только на бумаге в виде какого-то «рамочного» соглашения о сотрудничестве, а именно в одном здании, в едином пространстве, потому что это создает условия для взаимной интеграции направлений деятельности. Так родилась глобальная федеральная инициатива создания детских технопарков «Кванториум». В основе идеи: работа всех центров, вошедших в технопарк, сосредотачивается на одном из приоритетных направлений технологического развития страны.

На реализацию этой инициативы выделяются федеральные субсидии. Чем же создание «Кванториума» на базе нашего университета будет полезно для устойчивого развития экономики республики в целом? Логика, на мой взгляд, достаточно понятна. Думаю, все согласятся с мнением, что в наше время кадры решают все. Одна из острых проблем Республики Коми, как и многих других регионов, заключается в том, что одаренная молодежь покидает республику, уезжает сперва поступать в центральные вузы, а затем остается работать в крупных городах.

На мой взгляд, где-то на этапе между школой и вузом существует явный сбой. Это недостаточная профориентационная работа. Для большей мотивации школьников необходимо раннее погружение их в вузовскую атмосферу. Детский технопарк «Кванториум» может стать прекрасной базой для профориентационной и мотивационной деятельности. Вполне логично, что курировать подобный технопарк должен технический вуз. Грамотно выстроенная профориентационная работа в детском технопарке, созданном в вузовской среде, а не на базе центров дополнительного образования, создаст приток одаренных, технически грамотных ребят, поступающих в УГТУ. А это значит, что как минимум на ближайшие 4-5 лет они останутся в республике. А дальше, после выпуска из вуза, дело за руководством тех предприятий, куда пойдут работать выпускники университета. Если на предприятии будут условия для их профессионального и карьерного роста, то зачем им искать счастья где-то вдали от родины?

Необходимо собирать увлеченных техникой ребят именно на базе вузов, сосредоточить на реальных проектах, заказанных предприятиями, на которые они дальше, возможно, смогут трудоустроиться.

Вот это будет настоящая профориентация, когда предприятия реального сектора экономики со школьного возраста отслеживают талантливых ребят и «ведут» их. При этом можно практиковать так называемые отсроченные трудовые договоры, в которых можно даже прописывать заработную плату будущих специалистов, если они после окончания вуза придут работать на это предприятие».