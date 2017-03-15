Василий Смалий: «Проекты партии – приоритетная для нас задача»

Проекты партии «Единая Россия» – «Комфортная городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» – определены как приоритетные. Их поддержал президент страны, так как «именно народный заказ сформировал эти проекты». Вопрос о финансировании решен, осталось дело за их реализацией. По словам секретаря Коми регионального отделения партии Василия Смалия, все зависит от широкого участия населения и рядовых партийцев. В интервью «Республике» лидер региональных единороссов рассказал о задачах, которые стоят перед партией на ближайшее время.

– Где, на ваш взгляд, в республике самое узкое место, самый проблемный район?

– Инта. И не потому, что я из Инты сам и знаю там ситуацию более точно, может быть, чем в другом месте, а потому что это самый северный моногород с самой тяжелой проблемой – «лежащей» на боку шахтой. В производственную и зависимую от ее работы среду активно включены судьбы примерно шести тысяч человек. 1750 работающих непосредственно на шахте и во вспомогательных звеньях, плюс члены их семей, плюс интегрированные и зависимые от работы шахты транспортные предприятия.

– Просвет будет когда-нибудь? Что-то сильно уж затянулась история.

– Дыра в экономике шахты в 1,6 млрд. рублей – это не шутка. Такое наследие осталось от криминальной истории, связанной с банком «Таврический».

– Но можно ли говорить, что все самое трудное уже позади?

– Нет. Я бы пока так не говорил. Думаю, что весь 2017-й будет еще жестким. Вы же знаете, что глава Коми в Москве ведет на достаточно высоком уровне переговоры, ищет соглашения, как отрегулировать ситуацию. Но еще потребуется время. Пока же очень многое будет зависеть от ситуации в городе, от нового главы администрации Ларисы Титовец. В части ее работы претензий нет, что может город – делается на хорошем административном уровне. Сейчас вот находящийся под судом бывший глава администрации Павел Смирнов «подливает бензинчика» в конфликтность настроений. Дескать, у него все было схвачено, работало. При этом вытаскивает какие-то мутные истории о водке во время выборов. Где и когда водка была чем-то определяющим? Мониторинги и социологические исследования задолго до его «смирновской водки» показывали вполне сопоставимые результаты политических предпочтений интинцев. «Единая Россия» победила вполне справедливо, показав приличный результат выше 38 процентов. И это в самом «узком месте», в точке напряжения, в моногороде Инте.

– Информации из Удорского, Троицко-Печорского, Койгородского районов в разы меньше, чем в среднем по республике. И информации о жизни местных отделений партии «Единая Россия», и о жизни районов вообще. Как-то надо ситуацию выравнивать. Это будет партийным заданием местным отделениям? Или со стороны республиканского исполкома будет теперь повышенное внимание к этим территориям?

– Событийно там, возможно, и в самом деле меньше информповодов, но соглашусь с тем, что надо более внятно понимать «повестку дня» на местах, слышать инициативы на местах (или их отсутствие), в конце концов, всегда открыт диалог, всегда есть текущие проблемы, а участие в их решении первичных ячеек вроде как и не видно. На самом деле это не так. Но вопрос поставлен верно.

– Не все же сельские районы столь «тихи»? Карта активности республики показывает неравномерность. Это не плохо и не хорошо, но в контексте, например, выборной кампании это однозначно «минус». Есть у нас сельские отделения партии, которые работают по-современному? В том числе и в СМИ?

– Усть-Вымский, Прилузский районы. Из городов – Воркута и Сыктывкар. Если с Сыктывкаром понятно – это столица, много молодежи, высокая плотность работы в социальных сетях, то вот Прилузье проявляет себя просто спокойной организационной работой. У них десятки мероприятий, о которых пишут СМИ. В Усть-Вымском районе за счет сильной ветеранской организации и нашего бессменного «бойца» Андрея Андреевича Мельника. В Айкино неплохой альянс работы первичек с общественным советом района.

– С марта явно будет меняться и республиканская повестка дня. Кроме общефедерального контекста есть календарные темы: летний детский отдых, трудоустройство молодежи, благоустройство городской среды (как наша специфическая часть общефедерального тренда), проект «Местный дом культуры» тоже основную силу наберет в весенне-летний период, когда возможны активные ремонтные работы. Республиканское отделение участвует в этом, кроме как в общехозяйственном ключе?

– Проекты партии – приоритетная для нас задача. Их отметил и президент России Владимир Путин как важнейшие, потому что «именно народный заказ сформировал эти проекты». Так оно и есть – на основе наказов избирателей появились проекты «Комфортная городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов». Сегодня решен уже вопрос о финансировании этих проектов, они определены приоритетными, но что касается воплощения на местах – тут-то и зависит все от широкого участия населения и рядовых партийцев. Проект «Городская среда» может быть определен только людьми, непосредственно живущими в конкретной среде.

Вот тут мы и переходим к вопросу о непосредственном участии в проектах. Это как вопросы контроля над ремонтом, так и планирование мероприятий, обеспеченных как организационным, так и ресурсным потенциалом регионального отделения «Единой России». В какой роли тут активист и первичка? В роли организатора диалога между населением и бизнесом, муниципальной властью, другими общественными организациями и в том числе с экспертами. Сегодня вот, например, есть десятки пожеланий в социальных сетях, но они не сведены к рабочему состоянию и не обсчитаны, не доведены до рабочих проектов.

Ну а детский отдых и внутренний туризм сейчас на особом контроле. Потому что два этих вопроса напрямую связаны и с оздоровлением – Республика Коми все-таки северная территория, и с развитием внутреннего рынка услуг. Меняются правила грантового конкурса – тут на помощь республиканскому обществу инвалидов, которое сетовало на сложности оформления документов и непрозрачность, пришел контроль и рекомендации тоже именно со стороны нашего исполкома партии.

– Насколько известно, даже в договорах о сотрудничестве правительства региона и компаний «Газпром трансгаз Ухта», «Монди СЛПК» есть строчки о содействии по расширению гостиничной базы и маршрутов внутреннего туризма.

– Председатель исполкома КРО «Единой России» Ольга Сычугова напрямую курирует эти вопросы, и, полагаю, уже в марте пройдут скайп-совещания и круглые столы по участию общественников, партийцев и активистов в развитии внутреннего туризма (с элементами краеведения, а не только экологическим образованием), а также с главами муниципалитетов на тему отдыха и трудоустройства детей и студентов летом 2017 года. В Эжве местное отделение проводит социальные акции в основном под нашими флагами, но мы никогда не отказывались, и если случается общегородское праздничное, например, мероприятие, то участвуем. Это некоторые другие пытаются дистанцироваться и обособляются. Нам это не надо, философия самой «Единой России» – быть единым с обществом. И если конкретно про краеведение, то напомню: двенадцать лет назад, в том числе и в недрах нашей партии, рождались первые прикладные проекты, первые общеобразовательные системы экскурсий, конкурсы «Родная школа», «Семейный фотоальбом», информационная поддержка конкурса «200 лет Бородино» и т.п.

– Что в партийных планах по продвижению молодежи, по обновлению и омоложению кадров?

– Помолодел не только политсовет. Сейчас активно формируются советы сторонников партии – они тоже примерно на треть уже из новых лиц. Зампредседателя Государственного Совета Валентина Жиделева на днях обсуждала варианты участия молодежи как из молодежного правительства и парламента, так и студенческих советов, инвалидных организаций и из спортсменов. Возраст младше 40 лет в «Единой России» и в среде сторонников – это уже, пожалуй, что-то около половины. Идет естественная смена поколений в политике. Более конкретно мы сможем сказать уже через месяц. Впрочем, еще вопрос: мы ли с вами должны говорить об этом? Или все-таки должна проявлять свою активность сама молодежь?

Беседовал Григорий СПИЧАК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА