Искусство переживания

Выставка современного норвежского искусства открылась в стенах Национальной галереи Коми. Проект Кэте Оиен и Лене Вестерос Digtegning для выставки в России получил второе название – «Поэзия в рисунках». Сами художницы отмечают, что проект – художественный сплав рисунка, текста и цифрового дизайна.

Кэте Оиен живет и работает в Осло, занимается живописью, работает в компьютерной графике и фотографии, около двадцати лет преподает изобразительное искусство детям, активно выставляется в Норвегии и за границей.

Лене Вестерос из Тромсё, она писатель, фотограф, автор нескольких детских книг. С 2010 года, когда был издан первый сборник стихов, в свет вышло шесть разножанровых книг этого автора: драмы, поэзии, беллетристики, эссе. Последние годы путешествовала по Ближнему Востоку. В Ливане, в лагере беженцев из Палестины, давала мастер-классы по литературному творчеству.

Художницы познакомились в 2011 году в Палестине. Вдохновленная рисунками Кэте, Лене предложила написать к ним стихи. Так родилась идея проекта. Но стихи и рисунки вместе «не стреляли», через несколько лет вызрела идея, что их нужно объединить в фотографию. На подготовку проекта ушло четыре года. Технически каждая работа – это горизонтальный фотоснимок (иногда два соединенных фото), расположенный на нем рисунок и текст. Проект концептуальный и носит несколько идеологический подтекст: все фотографии сделаны художницами в Норвегии, Палестине и Ливане, в лагерях беженцев. Стихи – подписи к рисункам, представленные на трех языках: норвежском, русском и саамском – экзистенциальные переживания, рефлексия по поводу трагических событий. Например: «Тело в соответствующем положении. Все птицы без крыльев. Все окна без стекол».

В Норвегии выставка проходит под родным названием Digtegning. Неологизм образован от старой формы норвежского «digt» – стихотворение и «tеgning» – рисунок. Слово «digt», как отметил устроитель выставки сыктывкарский фотограф и дизайнер Андрей Станиславский, также намекает на цифровой характер изображения. Проект поддержан Баренц Секретариатом.

В планах норвежских гостей – посещение мастерских художников Сыктывкара, участие в мастер-классе по плетению из бересты, посещение оперы «Чио-Чио-сан», посещение Финно-угорского этнопарка в селе Ыб и прогулки по Сыктывкару.

При этом из Москвы художницы добирались на поезде, таким же образом собираются отправляться и в обратный путь. Путешествие по железной дороге – новый проект художниц, работа над которым уже началась.

Марина Щербинина

Фото Дмитрия Напалкова