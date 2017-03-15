Полвека не сбиваясь с ритма

9 марта в Ухте прошла пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта». По традиции в начале весны газотранспортники подводят итоги года минувшего и рассказывают о планах на год наступивший. 2017 год особенный – юбилейный, поэтому основная тема прошедшей пресс-конференции – «50 лет в ритме времени». На встрече были озвучены результаты работы за весь период развития предприятия и планы на будущее.

Праздничный марафон

21 августа 1967 года в Ухте было создано газопромысловое управление «Комигазпром», которое в результате преобразований и слияний с другими организациями стало нынешним ООО «Газпром трансгаз Ухта». Таким образом, в 2017 году газотранспортное предприятие празднует пятидесятилетний юбилей. Программа по этому поводу запланирована обширная и пройдет на всей территории производственной деятельности Общества: в Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской и других областях. В числе прочих мероприятий пройдет эстафета «Тепло Севера – на Юг», в ходе которой факел «Газпрома» пронесут и провезут от Ямала до Ярославской области. Подобное путешествие совершит и юбилейный флаг ООО «Газпром трансгаз Ухта». На передвижной сценической площадке перед зрителями выступят творческие коллективы, включая участников фестиваля «Серебряные кружева». Кроме того, запланированы выступления народной артистки России Натальи Банновой и юбилейные фотовыставки.

– Мы проедем по всей нашей трассе и никого не оставим без внимания, – заверил Александр Гайворонский. – Также в регионах нашей деятельности пройдут благотворительные мероприятия в подшефных учреждениях, акция «50 добрых дел», посадки аллей, презентация юбилейных изданий, серия выставок участников художественного пленэра «Клюква. Берега».

Центром юбилейных празднеств станет Ухта. Как рассказал Александр Гайворонский, 25 августа в городе будут открыты аллея газовиков и новое административное здание ООО «Газпром трансгаз Ухта». На сцене городского Дворца культуры состоятся торжественные мероприятия и концерт. Сам Дворец культуры к августу планируется основательно обновить за счет финансовых средств предприятия, вложив в этом году 10 миллионов рублей. Основные мероприятия для жителей Ухты пройдут 2 и 3 сентября. В планах – фестиваль воздушных змеев, фотовыставка на Комсомольской площади, концерты творческих коллективов города и звезд российской эстрады, фестиваль ди-джеев «Энергия Севера» и праздничный салют.

Также этим летом в Ухте при поддержке газовиков пройдет скульптурный симпозиум, который уже много лет проводится в Коми, но до сих пор его участников собирали либо в Сыктывкаре, либо достаточно близко от столицы региона – в Ыбе. Теперь же работы современных скульпторов со всей России украсят Ухту. Как пояснил Александр Гайворонский, изваянные в ходе симпозиума скульптуры планируется установить на Набережной Газовиков и возле храма на проспекте Зерюнова.

Рекорды и стройки

Прошедший 2016 год стал для ООО «Газпром трансгаз Ухта» рекордным в плане производственных показателей: транспорт газа составил почти 167 миллиардов кубометров, а объем товаротранспортной работы – 276,3 миллиона кубометров на километр. Это 102 процента от запланированной цифры.

– Если выложить эти 167 миллиардов кубометров в ряд, то получится больше, чем расстояние от Земли до Солнца. А если переводить на энергетические единицы, то один кубометр газа равняется десяти киловатт-часам электроэнергии, и получается, что объем перекачанного нами в прошлом году газа примерно равен годовому потреблению электро-энергии в России, – наглядно описал масштабы проделанной работы Александр Гайворонский.

Кроме того, в прошедшем году с опережением графика шло строительство новой газотранспортной магистрали – второй нитки газопровода «Ухта – Торжок». На данный момент смонтировано уже более полутысячи километров этого газопровода.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на протяжении всей истории было участником крупнейших инвестиционных проектов, направленных на решение важнейших стратегических задач страны.

Одно из самых важных недавних событий этого года для газовиков – запуск 18 января газопровода «Бованенково – Ухта-2». Старт ввода новой магистрали дал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Отчет о штатной работе всех систем озвучил начальник производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Ухта» Иван Каплин из нового административного здания предприятия в Ухте.

Газомоторный скачок

В прошлом году в Коми произошли значительные подвижки во внедрении газомоторного топлива. Разговоры о переводе общественного транспорта и коммунальной техники на более экономичный и экологичный, чем бензин или дизель, газ шли уже давно, но так разговорами и оставались. Наконец в августе 2016 года в Сыктывкар прибыли сорок новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

– За 2016 год потребление на наших автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) выросло на 64 процента. Здесь две составляющие – наш транспорт и сторонний. Что касается нашего, то число единиц техники ООО «Газпром трансгаз Ухта», работающей на газомоторном топливе, в прошлом году выросло с 191 до 533. Еще 110 транспортных единиц будет переведено на газ в этом году. Что касается сторонней техники в разных регионах, то программ внедрения много, но в основном на бумаге. Из того, что выполнено реально, – только Сыктывкар и сорок новых автобусов. Кстати, на мой взгляд, сейчас это самые лучшие автобусы в Коми. Пока наши возможности превышают потребности республики. Загрузка АГНКС в Сыктывкаре возросла на 15 процентов, но не превышает в целом 20 процентов, подобная же ситуация в Ухте. К сожалению, практически простаивают наши мощности в Вуктыле, – рассказал Александр Гайворонский. – Пусть сейчас газ в качестве топлива не слишком востребован, но нужно работать на будущее. Существующие АГНКС, которые еще не прошли ремонт, будут обновлены в этом году. А в октябре пройдет благотворительный пробег автотранспорта на газомоторном топливе «Сила добра» по всем регионам нашей производственной деятельности.

Экология – в рабочем порядке

2017-й объявлен в России и в ПАО «Газпром» Годом экологии. По словам Александра Гайворонского, для газотранспортников не столь важно, что год «тематический» – программа экологической безопасности работала и будет работать, и в различных всероссийских акциях они будут активно участвовать, как и всегда. В этом году сделают акцент на просветительских акциях.

– У нас запланировано порядка 200 миллионов рублей на природоохранные мероприятия. Крупных акций будет около тридцати, в том числе традиционные «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Речная лента». Кроме того, у нас разработан совместный план мероприятий с Фондом Вернадского – это и просветительские уроки в детсадах и школах, и Всероссийские юношеские чтения. Наши сотрудники примут участие в различных субботниках в трассовых городах и поселках, – сообщил Александр Гайворонский.

Благие дела

В прошлом году ООО «Газпром трансгаз Ухта» направило 40 миллионов рублей на поддержку различных социально значимых проектов в регионах своей деятельности, а также три миллиона рублей – на спонсорскую помощь. Львиная доля средств – 38 миллионов – досталась Коми. Связано это было с завершением ряда крупных проектов, включая строительство нового храма в Ухте и начало ремонта ГДК. Финансирование этого благотворительного проекта будет продолжено в этом году.

Будет продолжена поддержка национального парка «Югыд ва»: ежегодно ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделяет средства на обустройство туристических маршрутов и стоянок. Также будет оказываться помощь подшефным бюджетным учреждениям.

– Однако другие регионы тоже нельзя забывать, у Ярославской, Вологодской и Архангельской областей потребности не меньше. Закончим с ключевыми проектами здесь и обратим внимание на приоритетные задачи других регионов, – пояснил Александр Гайворонский. – Но самая важная для меня цифра – это 24 миллиона рублей, которые были собраны в 2016 году нашими работниками в рамках марафона «Мы наследники Великой Победы», в том числе 16 миллионов – для жителей республики. Низкий поклон им за это. Кроме того, в прошлом году нашими сотрудниками было собрано более четырех миллионов рублей по обращениям нуждающихся – на лечение тяжелобольных детей, реабилитацию инвалидов. Из этой суммы 3,2 миллиона рублей – для жителей Коми.

Кадровая прозрачность

Говоря о кадровой политике предприятия, Александр Гайворонский подчеркнул, что для него главное – прозрачность. Прозрачность при приеме на работу, чтобы человек понимал, какой уровень образования, квалификации от него требуется и чего он сам может добиться в будущем. Прозрачность при формировании кадрового резерва – на сегодняшний день большая часть руководителей среднего и высшего звена предприятия берется как раз из этого «золотого запаса».

– При формировании резерва выбираются самые лучшие, самые компетентные, они проходят систему оценки, и с ними ведется дальнейшая работа. Есть мобильный резерв – пять человек, которые в любой момент готовы приступить к руководству любым филиалом, в этом году мы продолжим их готовить, – пояснил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта». – Что касается текучести кадров, она у нас минимальная – около одного процента. Всего у нас работает свыше 13 тысяч человек, примерно полторы тысячи ежегодно уходит на пенсию. Соответственно, полторы тысячи набираем. Средний возраст сотрудников на данный момент – 39 лет.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» – предприятие в целом молодое, несмотря на полувековой юбилей. Но сотрудников, которые работают уже два-три десятка лет, тоже достаточно. Здесь работает 333 человека, которых можно назвать ровесниками предприятия, – это те, кто родился в 1967 году, поэтому для них наступивший год – вдвойне юбилейный.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ООО «Газпром трансгаз Ухта»

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