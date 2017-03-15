Маткапитал могут заменить на ежемесячные выплаты

На следующей неделе в Госдуме России планируют обсудить, стоит ли продлевать программу материнского капитала еще на пять лет. Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагают заменить маткапитал ежемесячными выплатами на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей за одного ребенка, 8000 – на двоих и 15 тысяч за троих детей. Семьям с пятью детьми и более предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями, с семью детьми – автомобиль «Газель». Какая из форм поддержки семьи лучше – маткапитал или ежемесячные выплаты?

Раиса Локтюшина, ведущий эксперт Троицко-Печорского филиала общественной приемной главы Коми:

– Ежемесячные выплаты лучше, чем материнский капитал. Материнский капитал сразу не используешь, пока он лежит на счетах, обесценится. При ежемесячной выплате родители могут планировать расходы на ребенка: оплату за детский сад, учебу, оздоровление ребенка и так далее.

Кирилл Королев, технический эксперт, Сыктывкар:

– Вопрос некорректен. Маткапитал выплачивается один раз и только на второго или последующего ребенка. Ежемесячные выплаты подразумеваются не на второго, а на всех детей. Конечно, выплаты выгоднее и эффективнее для поддержки семей. Только совершенно не выгодны для бюджета. Думаю, что Госдума не примет выплаты в связи с недостатком средств в бюджете.

Сергей Рулев, председатель ухтинского ЛитО:

– Если уж депутаты хотят внести такие изменения, то самым идеальным вариантом будет дать гражданам самим выбирать, в каком виде они хотят получать эту поддержку от государства. Есть много семей, которым материнский капитал в той форме, в которой он существует сейчас, помогает решить жилищную проблему. Ежемесячная выплата для них будет всего лишь дополнительной суммой к бюджету, в которой нет особой необходимости для жизни, а откладывать и копить которую бессмысленно. С другой стороны, есть много семей с низким доходом, для которых ежемесячная выплата окажется действительно хорошим подспорьем. Поэтому в первую очередь нужно решать проблему низких доходов населения. Думаю, если бы эта проблема не стояла остро, то и вопрос о маткапитале не возник бы. А в нынешней ситуации должны быть оба варианта выплат.

Юлия Данилова, депутат совета Койгородского района:

– Ежемесячные выплаты – неплохая материальная поддержка, если она будет индексироваться с учетом инфляции. Полностью поддерживаю такой вид матподдержки, ведь многие семьи нуждаются в финансовой помощи, благодаря которой смогут растить детей. Вдобавок ко всему предложила бы нашим законодателям увеличить период выдачи пособия по уходу за ребенком от полутора до двух лет. Мама, ребенку которой исполнилось полтора года, сегодня получает пособие – 50 рублей в месяц до достижения трехлетнего возраста – это очень плачевно.

Игорь Усачев, индивидуальный предприниматель из Корткероса:

– Маткапитал в виде разовой существенной выплаты неоспоримо лучше. На эти деньги можно реально что-то изменить в жизни семьи. «Распыленные» ежемесячными выплатами денежные средства никаким образом не улучшат положение семей. Они просто потеряют свою силу, сольются с иными источниками ресурсов и не будут иметь конкретных и видимых результатов. Для алкашей вообще рай – всегда есть на что выпить, а контролировать адресность использования мизерных сумм государство не сможет. Демография страдает не от неэффективности маткапитала, а от неясного «светлого» будущего для детей.

Ольга Власова, юрисконсульт из Воркуты:

– Считаю наилучшим вариантом – ежемесячные выплаты. Для вложения большой суммы денег родители имеют возможность ежемесячно класть деньги на счет – откладывать на будущее ребенка. Мне известны случаи, когда мать рожает второго и третьего ребенка, а они после нескольких дней жизни умирают от синдрома внезапной смерти. Она же успевает оформить и получить материнский капитал. Чтобы избежать таких случаев, можно предусмотреть вариант с выплатой пособия до года ежемесячно, а далее по желанию родителей выплатить оставшуюся сумму единовременно. Это и проверка супружеских отношений, и есть время решить, как лучше потратить маткапитал. Вопрос с жильем остро стоит у многих молодых семей, но считаю, что первое время – до года ребенка – можно пожить в родительском доме.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Я сам многодетный отец. С материнским капиталом знаком. Полагаю, что в нынешних условиях «размывать» материнский капитал на ежемесячные выплаты нецелесообразно. Единицы смогут скопить более или менее приемлемую сумму на реальные возможности вложения. Большинством же ежемесячные выплаты будут просто проедены.

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