Воспитание с тиром и техникой

На базе ДОСААФ в Коми хотят создать патриотический центр

Время деятельности Госсовета Коми VI созыва стремительно истекает, уже и общественный совет, созданный при этом составе парламента, подвел итоги своей работы. 27 августа прошло, скорее всего, последнее в этом созыве большое рабочее совещание комитета по социальной политике. Депутаты обсудили вопрос создания патриотического центра на базе регионального отделения ДОСААФ.

Депутат Сергей Артеев, как руководитель комитета, напомнил, что при обсуждении вопросов, связанных с молодежью (в том числе – «трудной»), организацией ее полезного досуга, в последнее время часто говорили о ДОСААФ, как о площадке, где можно грамотно организовать такой досуг, заниматься спортом, получать востребованные технические специальности. Потому что есть определенный багаж – опыт, специалисты, материальная база. И нужно понять, чем власти Коми могут помочь ДОСААФ в развитии всего этого, «чтобы площадка заиграла по-новому».

– В республике есть много тематических площадок, кванториумов, которые позволяют детям развиваться в цифровой части, и я считаю, что также должны быть и механизмы технического совершенствования. ДОСААФ здесь подходит неплохо, – высказал мнение Сергей Артеев.

Руководитель регионального отделения ДОСААФ Эдуард Мостовой напомнил о славном историческом пути организации и основных ее задачах – подготовке к военной службе, развитию технических, военно-прикладных видов спорта. Охват муниципалитетов подразделениями ДОСААФ в Коми – 65 процентов, а раньше доходило до 80. По мнению Эдуарда Мостового, все необходимое у организации для военно-патриотического воспитания есть, и ни одна другая общественная организация столько качественно с этой задачей не справится. Поэтому он выступает за создание на базе ДОСААФ патриотического центра. Хотелось бы развивать авиаспорт, но финансов на это не хватает.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики Коми Максима Ганова, ДОСААФ имеет хороший ресурс для развития, так что финансирование можно привлекать, создавая большее количество кружков и секций, в том числе специально для неблагополучных подростков. Кроме тиров у ДОСААФ есть большое количество легковой и грузовой техники – имеет смысл углубиться в этом направлении в плане досуга подростков. И вообще, не раз говорено, что надо активнее привлекать гранты. Как госорганизация ДОСААФ не во всех конкурсах может участвовать, но кто-то из сотрудников может заявиться на поддержку, как физлицо, или дружественная общественная организация. Коми республиканский центр детей и молодежи, например, благодаря активности сотрудников в этом году уже девять грантов получил.

Дальше предложения по развитию ДОСААФ и военно-патриотического воспитания в Коми целом посыпались одно за другим. В частности, руководитель исполкома регионального подразделения Российского союза ветеранов Афганистана Александр Рассохин счел, что нужно регулярно посылать в школы офицеров для педагогической работы. Байкер с педагогическим образованием Владимир Попов заявил, что он и его коллеги по байкерскому клубу готовы бесплатно заниматься с подростками, была бы база для занятий. Он готов запустить на базе ДОСААФ в Сыктывкаре проект «Пацанский клуб» (для детей из группы риска в первую очередь), а потом и в других муниципалитетах данный опыт повторить.

Председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова заявила, что центры патриотического воспитания нужно было создавать во всех городах и районах уже давно, и будь ДОСААФ активнее, так бы и было. При этом о нынешнем республиканском плане патриотического воспитания молодежи она высказалась скептически: формальный, нереальный, нет координации работы между ведомствами.

В процессе последующего обсуждения председатель правления региональной общественной организации «Союз десантников» Юрий Беляцкий раскритиковал работу ДОСААФ в регионе.

– Почему, перед этим совещанием я знал, о чем вы будет говорить заранее? – обратился он к Эдуарду Мостовому. – Потому что вы на протяжении многих лет говорите одно и то же. Все это без вашего участия можно прочесть в вашем уставе и других источников. Вы пришли не с предложениями, просто отчитались. Какое вы отношение имеете к ДОСААФ? С моей точки зрения – посредственное. Раньше все население, все Вооруженные силы, так или иначе, проходили через ДОСААФ. Для наших родителей – это положительный образ, так можно было приобрести хорошие жизненные навыки. Сегодня этого нет. Нужно переформатироваться. Предложение от ветеранских сообществ: в президиум ДОСААФ должны входить представители общественных организаций патриотической направленности, если их планы будут единым планом ДОСААФ, насколько насыщенней он станет.

В том же духе выразился и председатель республиканского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Илларион Бураков. Сергей Артеев, разгоревшиеся дебаты, грозившие переходом на личности, остановил. Концепцию центра на базе ДОСААФ решено разработать до 1 октября.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru