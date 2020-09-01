Учебный процесс со всеми предосторожностями

О том, как будет строиться учебный процесс в школах, вузах и ссузах, в преддверии учебного года чиновники сферы образования информировали родителей, школьников и студентов и в рамках прямых линий, и на пресс-конференциях.

О том, как будут работать общеобразовательные организации столицы, в ходе пресс-конференции 28 августа рассказали представители Сыктывкарского управления образования и Роспотребнадзора. По информации Управления образования, в Сыктывкаре сегодня работает 37 школ и лицеев, из них 17 — в одну смену и 20 — в две смены. В 2020-2021-м учебном году будет открыто 1276 классов для 32 357 детей. Средняя наполняемость классов в Сыктывкаре — 25,7 ученика, в Эжвинском районе — 25,5 ученика.

Заместитель начальника управления образования Сыктывкара Наталья Котелина рассказала, что каждый лицей и школа будут самостоятельно, в зависимости от своих условий, решать, как выполнять новые санитарные требования. Поскольку на входе всем будут проводить термометрию, чтобы не создавать столпотворения детей, школы откроют запасные выходы. Каждый класс будет знать, через какую дверь им заходить.

Эксперт Роспотребнадзора Татьяна Винницкая добавила, что, если у ребенка окажется высокая температура, его сразу же отстранят от учебы. Рядом с входом выделят отдельное помещение, где он будет дожидаться родителей, которые примут решение — вызвать скорую или забрать ребенка домой и потом отвезти в поликлинику. Посещать уроки он снова сможет только после предоставления справки, что он здоров.

Если в классе кто-то заболеет коронавирусом, класс будет закрыт. И после подробного анализа ситуации будет приниматься решение, продолжать уроки в классе или временно перевести его на самоизоляцию.

Обслуживающий персонал школы и работники пищеблока будут обязаны носить маски и перчатки. Детям и преподавателям по желанию разрешено ходить и без маски.

Каждая школа будет принимать решение, во сколько они будут начинать занятия, сколько входов они откроют. Учебный день будет начинаться не ранее восьми утра. Возможно, в некоторых школах сдвинут расписание, чтобы не создавать большого скопления детей.

Чтобы снизить контакты детей между собой, школы перейдут от кабинетного к классному обучению, то есть каждый класс будет закреплен за конкретным кабинетом и переходить из кабинета в кабинет не будет. Роспотребнадзор рекомендует в этих условиях для проведения некоторых уроков использовать помещения, которые ранее для уроков не использовались. В частности, библиотеки, актовые залы, рекреации, зоны коворкинга. Но, как заверила Наталья Котелина, третьей смены однозначно не будет. Разве что, если где-то не будет хватать помещений, немного увеличат вторую смену.

Конечно, запирать детей на целый день в классе никто не будет. На перемены они по-прежнему будут выходить. В это время классы будут проветриваться, а в школьных коридорах будут работать обеззараживатели воздуха.

В обычное время, помимо школьных коридоров, еще одно место большого скопления детей – школьная столовая, поэтому школам рекомендуют накрывать столы так, чтобы между классами была соблюдена социальная дистанция. Рекомендуется также организовать питание начальных классов во время уроков, чтобы разгрузить столовую на перемене.

Подготовку вузов и ссузов республики к новому учебному году обсудили на дискуссионной площадке, организованной в общественном клубе «Рассвет».

Ректор СГУ Ольга Сотникова рассказала, что масочный режим касается всех, но все же лекторы во время занятий могут работать без масок. Студенты в университете будут сидеть на лекциях в шахматном порядке. Так же, как и в школах, в вузе будет действовать гибкое расписание, чтобы не создавать большого скопления студентов. Праздничные линейки 1 сентября тоже пройдут в разное время, и для каждого института – своя.

Поскольку в вузах довольно большой процент пожилых преподавателей и профессоров, которые в случае заражения коронавирусом относятся к группе риска по возможным осложнениям, то вопрос о том, как они будут работать, стоял отдельно. СГУ приобрел высококачественное оборудование, чтобы преподаватели старше 65 лет могли вести занятия дистанционно, но студенты при этом будут находиться в аудитории, а не дома.

По словам ректора УГТУ Руслана Агинея, для иностранных студентов, которые приедут на учебу, в УГТУ открыт обсерватор на 200-300 человек. Что касается пожилых сотрудников, то в их вузе таковых примерно 30 процентов, но в УГТУ дистанционное обучение – не новость, а, скорее, обыденная практика, поэтому больших сложностей не возникнет. Директор СЛИ Любовь Гурьева подтвердила, что многие педагоги их института, которым больше 65 лет, в течение лета готовились и записывали видеолекции и теперь буквально рвутся вести занятия.

Зампредседателя Госсовета Валентина Жиделева в свою очередь отметила, что по новым рекомендациям Роспотребнадзора, преподаватели старше 65 лет могут проводить занятия недистанционно, если они не находятся на больничном и хотят общаться со студентами в аудитории. И помешать им никто не имеет права.

Галина ГАЕВА

Фото news.myseldon.com