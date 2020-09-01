2 сентября к 75-летию окончания Второй мировой войны в Коми пройдет всероссийская акция «Великое кино великой страны». В Сыктывкаре кинопоказы пойдут в Центре досуга и кино «Октябрь». Начало в три часа дня. Зрителям бесплатно покажут художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту Сергея Майорова «Простые главные слова».

В этом году акция пройдет более чем в ста городах России. В Коми оператором показов кинолент выступит компания «Комикино» при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела. Помимо Сыктывкара, к акции присоединятся Вуктыл, Емва, Инта, Печора, Сосногорск, Ижма, Визинга, Водный, Усть-Кулом и Жешарт.

Мероприятия состоятся с соблюдением всех правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Посещение строго по записи, количество мест ограничено.

Артур АРТЕЕВ