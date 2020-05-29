В Сбербанк Онлайн появились шедевры живописи из коллекции Эрмитаж

Сбербанк запускает проект «Художники в Сбербанк Онлайн», который позволит персонализировать дизайн банковского приложения с помощью произведений искусства. Первая серия проекта стартует в партнерстве с Государственным Эрмитажем.

В мобильном приложении появился набор приветственных заставок и цифровых открыток с изображениями полотен французских живописцев XIX века из коллекции музея. В серию Эрмитажа вошли 15 работ известных представителей импрессионизма и постимпрессионизма, среди которых картины Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея и Винсента Ван Гога.

Серию приветствий «Импрессионизм» можно подключить в настройках профиля. После этого на входе в приложение появятся работы великих художников, а в профиле — галерея с информацией по каждой картине.

В Диалогах Сбербанк Онлайн появились четыре новые цифровые открытки с работами импрессионистов — их можно отправить друзьям вместе с денежным переводом или просто так.

Для того, чтобы получить доступ к новому визуальному контенту, пользователям нужно обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн до последней версии. Серия приветствий и цифровых открыток с картинами Государственного Эрмитажа будет доступна до 15 июля включительно.

Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа:

«Наступившее время инноваций напоминает о том, что у музея несколько функций: хранить, изучать и делать коллекции доступными. Способ делать коллекции доступными сегодня перенесен в онлайн. Надо сказать, что в значительной мере так и было. Сейчас мы пытаемся сочетать два вида такой работы. Один – «принимать» посетителя в Эрмитаже. Другой – используя различные технологии, рассказывать о музее. Думаю, в какой-то степени это рецепт для будущей жизни культуры в целом».

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Мы рады, что картины из коллекции одного из ведущих музеев мира стали чуть ближе для десятков миллионов наших клиентов: для кого-то это будет первое знакомство с импрессионистами, кто-то улыбнется, увидев один из своих любимых шедевров. Сотрудничество с Эрмитажем нас вдохновило, и Сбербанк Онлайн обязательно продолжит взаимодействовать с миром искусства. Хочется, чтобы в нашей повседневной жизни чаще находилось место для прекрасного».

текст ПАО «Сбербанк», фото картины «Лодки в Сент-Мари» Винсента Ван Гога