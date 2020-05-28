МегаФон: крепкие показатели на фоне внешних вызовов

Число зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 20% и составило более 35 млн. На фоне роста востребованности цифровых услуг число пользователей передачи данных в России увеличилось на 3,0% до 34,8 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. По словам генерального директора компании Геворка Вермишяна, показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире.

В МегаФоне отмечают, что оперативно перестроили внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях. На удаленную работу были переведены более 14 000 сотрудников, при этом все подразделения оператора работают в усиленном режиме.

В марте голосовой и мобильный трафик увеличился на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. Рост нагрузки на сеть потребовал значительных инвестиций в увеличение пропускной способности и существенных усилий инженеров эксплуатации и поддержки для обеспечения бесперебойной работы сети.

Чтобы поддержать абонентов, МегаФон предложил целый ряд бесплатных услуг, которые позволяют оставаться на связи с близкими и удаленно работать. В период самоизоляции оператор отменил абонентскую плату для популярных пакетов МегаФон ТВ, включающих фильмы, сериалы и детский контент, и предоставил бесплатный доступ к самым актуальным ресурсам – мессенджерам, почте, сервисам доставки, аптекам. Кроме того, для пользователей в роуминге были сделаны бесплатными звонки на горячие линии МИД и российских авиакомпаний и увеличены пакеты минут, чтобы абоненты оставались на связи со своими близкими и решали вопрос о возвращении домой.

текст и фото МегаФона