Любовь, рожденная песней

Слова песни из репертуара семейного дуэта исполнителей бардовской песни Юрия Калинина и Любови Ячник: «Мы еще хоть куда! Что нам наши года? И осенняя грусть – непогода стороною пускай нас обходит. Лето в самом цвету, сердце верит в мечту, а в глазах – озорство» – стали их жизненным девизом. Дуэт появился три года назад, когда родилась их семья. На тот момент жениху было 72 года, а невесте – 67 лет. Памятуя старую истину «Как вы лодку назовете, так она и поплывет», Юрий и Любовь свой творческий и супружеский союз назвали «Счастье». Без преувеличения можно сказать, что сегодня в Сыктывкаре это один из наиболее востребованных самодеятельных творческих коллективов. «Счастье» приглашают на праздники, творческие вечера, встречи, и супруги никому не отказывают: своим счастьем они готовы делиться со всеми.

Первая их встреча состоялась в Печоре в далеком 1968 году. 18-летняя Любовь, только-только окончившая школу, работала уборщицей в гостинице печорского аэропорта. А Юрий Калинин был молодым летчиком. До приезда на север он жил в Алма-Ате. После окончания школы окончил Краснокутское авиационное училище и приехал по распределению в Печору.

– Тогда, в 60-е, мы были неудержимыми романтиками, – рассказал собеседник издания. – Мы с товарищем по училищу буквально бредили севером, писали в Мурманск, Игарку, Дудинку, чтобы нас, молодых летчиков, взяли туда на работу. Тогда нам один знакомый подсказал, что есть такой хитрый север – Коми называется. Почему хитрый? Да потому что вроде и север, но близко от Москвы.

Мечта сбылась, и после окончания училища Юрий Калинин приехал работать на этот самый «хитрый север» – в Печору. Летал сначала на Ан-2 на местных авиалиниях.

– В юности никакого чувства между нами не возникло. Просто были знакомы – и все. Я была совсем девчонкой, худенькая, и мужчинам все время хотелось меня опекать, как маленькую. Они меня конфетами угощали, но никаких попыток ухаживать не предпринимали, – поведала Любовь Ячник.

А потом их пути надолго разошлись. Любовь уехала учиться на авиадиспетчера, а Юрий женился и переехал в Сыктывкар, выучился на Ан-24. За время своей летной практики был вторым пилотом, командиром, инструктором, замкомандира эскадрильи и командиром эскадрильи. В браке с женой воспитал четверых детей. Имеет десятерых внуков.

Любовь тоже была замужем. Сейчас у нее двое взрослых детей и шестеро внуков. После развода с мужем она еще какое-то время пожила в Печоре, а в 1998 году переехала в Сыктывкар, где продолжала работать авиадиспетчером. Ее неугомонный, жизнелюбивый характер не терпит скуки и пустоты, и везде, где бы ни была, она развивает активную деятельность. Влившись в новый коллектив, Любовь начала устраивать семейные вечера, выезды на природу, выходы к ветеранам с поздравлениями. И по сей день, уже будучи на пенсии, она продолжает заниматься общественной работой.

В 2004 году, когда приближалась важная для авиаторов дата – 75 лет Коми авиации, ветераны задумались, как отметить эту дату ярко и незабываемо. Решили подготовить совместный концерт с женским хором ветеранов при городском обществе инвалидов «Рябинушка». Концерт получился настолько удачным, что после этого авиаторы и «Рябинушка» объединились и создали новый творческий коллектив «Авиарябинушка». Организатор и идейный вдохновитель этого тандема – заслуженный ветеран авиации Юрий Бобылев. Участником хора стал и Юрий Калинин. А несколькими годами позже туда пришла и Любовь Ячник.

– Так и пели мы там с Любанюшкой вместе. Пели-пели и допелись, – шутит Юрий Калинин.

В «Авиарябинушке» пели они долго, но в дуэт «спелись» только в 2014 году, когда их пригласили принять участие в конкурсе бардовской песни «Струна, и кисть, и вечное перо». Исполнять они должны были песню на стихи поэтессы Любови Осиповой из Сыктывкара, которая передвигается на инвалидной коляске и пишет стихи, полные любви к жизни. Музыку к стихам придумал Юрий Калинин. Вместе с Любовью Ячник они должны были исполнять эту песню под гитару. Выступал дуэт в номинации «Автор стихов». По условиям конкурса, в этой номинации песни на слова, которые написал человек-инвалид, может исполнять человек без инвалидности. В общем, приняв предложение об участии, конкурсанты приступили к репетициям.

Это уже потом Юрий Калинин расскажет своей напарнице увиденный им сон, который показался ему вещим. Будто вокруг – солнечный свет, а она бежит ему навстречу с цветами.

– Но с женатыми я не дружу, – пояснила Любовь. – Просто есть у меня такая привычка: разговаривая с мужчиной, называю его всегда уменьшительно-ласкательно – Геночка, Юрочка – и во время разговора иногда стряхиваю пылинки с плеча. Я-то это по привычке делаю, а мужчины, видимо, считают, что это некий знак свыше.

Под это обаяние женственности попал и Юрий Калинин. Во время одной из репетиций он вдруг вовсе не по-дружески обнял ее. Реакция женщины была мгновенной: «Нет, нет и еще раз нет». Однако Юрий попыток добиться взаимности не оставил. Спустя год уже прямо спросил: «Если я уйду из семьи, ты меня примешь?» И опять в ответ прозвучало: «Нет, нет и нет». Разрушить отношения Юрия с женой, которые длились почти полвека, – об этом Любовь даже думать не хотела.

Страдания Юрия не остались незамеченными. Да и невозможно было не заметить, что спокойный, уравновешенный человек, прекрасный семьянин, отец и дед вдруг стал рассеянным, неспокойным, словно потерявшим себя. Причину этих его страданий тоже невозможно было утаить: все участники хора видели, при виде кого у него загораются глаза и как они моментально гаснут, когда Любовь уходит.

Но время показало, что сопротивляться чувствам бесполезно, и всем участникам этой любовной драмы надо просто принять неизбежность. После длительной череды мытарств в 2017 году Юрий Калинин и Любовь Ячник официально зарегистрировали брак и стали семьей.

Создание семьи – это всегда начало нового этапа жизни, когда на смену романтике приходят будни. И, пожалуй, самое сложное для любой новорожденной семьи – это принять своего партнера со всеми его привычками и недостатками, которые в совместном проживании становятся особенно отчетливо заметны. Как раз на этапе так называемой притирки рушится большое число молодых семей. Казалось бы, если уж молодым так сложно научиться принимать парт-нера, то насколько труднее это должно быть для тех, кто уже устоялся в своих привычках и взглядах на жизнь. Однако никакого противостояния в семье Юрия и Любови не было и нет.

– Просто в чем-то жизненно важном мы очень близки, – призналась женщина. – В первую очередь мне очень импонирует в Юре внимательное отношение к людям, готовность всегда им помочь, если потребуется. Но и по вредности мы совершенно одинаковые. Может, именно поэтому и можем так глубоко понимать друг друга. Вот говорят, главная добродетель женщины – терпение. А мне как-то даже и терпеть-то нечего. Я счастлива и благодарю судьбу за все.

Обижаться друг на друга и выяснять отношения супругам совершенно некогда. Два раза в неделю они спешат на репетиции в «Авиарябинушку». В остальное свободное время готовятся к очередному выступлению своего дуэта. Их семейная пара – желанный гость на многих городских мероприятиях. Потому что их песни не только греют душу своим оптимизмом и задором, но и заряжают верой в то, что для любви и для счастья нет возраста.

Концертная программа семейного дуэта Юрия Калинина и Любови Ячник – это творчески переданная модель человеческого счастья. Программа состоит из трех актов, каждый из которых отражает важную составляющую человеческой жизни, и каждому акту соответствует свой сценический костюм. Обычно все концерты они начинают с песни Визбора «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Второй акт, посвященный теме любви, супруги исполняют в черно-белых костюмах – в знак того, что и радость, и печаль – неизменные спутники любви. И в третьем акте, посвященном любимой работе, они уже предстают в летной форме.

– Жить без песни, без зрителей и единомышленников мы не умеем, – рассказали «Республике» супруги. – Даже когда бываем в санатории, всегда организуем концерты силами отдыхающих. И самое интересное: всегда столько талантов находится. Приехали мы прошлым летом в санаторий на Иссык-Куле. А там вообще никакого досуга не организуется: народ просто ест-пьет, загорает, купается. Ну мы и написали объявление: «Желающие принять участие в самодеятельном концерте, приходите на репетицию». И такой замечательный концерт получился. У себя в Сыктывкаре мы постоянно выступаем в больницах, школах, библиотеках, социальных центрах города и Эжвы. Принимали участие в конкурсах «Нам есть что спеть», посвященных Высоцкому, получили награду – Золотой микрофон. А в первом нашем совместном конкурсе «Струна, и кисть, и вечное перо» теперь выступаем ежегодно и всегда выходим на межрегиональный этап. Нас как-то спросили: «Сколько стоит билет на ваш концерт?» И были очень удивлены, когда узнали, что мы никогда никаких денег за свои выступления не берем. Главное для нас – чтобы люди были рады.

Галина ГАЕВА

Фото автора и из личного архива супругов