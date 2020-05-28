Элина Бостан: «Потеря работы – испытание, которое можно пройти, победив неуверенность и страх»

Весь мир столкнулся с тем, что в условиях пандемии ухудшилась ситуация на рынке труда. Из-за введения карантинных мер часть работодателей не ведут прием кадров, часть – вынужденно приостановили свою деятельность. Оказавшиеся без работы люди вынуждены ждать снятия режима ограничений, чтобы снова приступить к активному поиску работы. Как провести время вынужденной незанятости с пользой для себя? Как подготовиться к поиску работы в новых условиях? На эти вопросы ответила профконсультант Центра занятости населения Сыктывдинского района Элина Бостан.

Прощупывать почву

Поиск работы – это трудоемкий процесс, требующий больших усилий. Как только с предприятий и организаций будут сняты карантинные ограничения, на каждую вакансию хлынут желающие поскорее трудоустроиться и избавить себя от безденежья. Чтобы не пополнить их ряды, необходима тщательная подготовка. Лучше начать уже сейчас.

Улучшайте свои коммуникативные навыки, вступайте в диалоги, пусть и виртуальные, с потенциальными работодателями. Узнавайте, какие организации нуждаются в кадрах, и ведите переговоры. Опытные и стойкие предприниматели уже заранее ищут сотрудников, прекрасно понимая, как совсем скоро будут нуждаться в квалифицированных специалистах. Повысится спрос на те или иные товары и услуги, которые были ограничены во время карантина, а значит, предприятия начнут искать новые рабочие руки. Самое время заявить о себе.

Интернет открывает неограниченные возможности. Займитесь самопрезентацией, демонстрируйте свои способности, умения и навыки. Например, в самоизоляции многие стали заниматься творчеством, публиковать свои работы в социальных сетях, рассказывать о себе. Та же кулинария стала одним из популярных занятий во время карантина, и многие наверняка задумались о том, что эта деятельность им по душе. Почему бы в дальнейшем не попробовать реализовать ее в трудовой деятельности, устроиться на работу в кафе или открыть свою пекарню?

Искать работу

Есть работодатели, готовые уже сейчас трудоустраивать новых работников. Их вакансии размещены на общероссийской базе вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru. Это портал Роструда, на котором актуальность вакансий и добросовестность работодателей гарантирует служба занятости. Поищите среди имеющихся вакансий ту, которая может вам подойти.

Пандемия внесла коррективы в рынок труда, переориентировав его на дистанционные формы. Даже после снятия режима самоизоляции ряд работодателей сохранит дистанционную занятость.

Сейчас становятся популярными профессии, не требующие присутствия работника на рабочем месте. Например, сопровождение групп в социальных сетях – SMM-маркетинг, услуги по написанию текстов для сайтов и групп предприятий и бизнесменов.

Как оформить трудовые отношения

В период борьбы с коронавирусом правительство России приняло ряд мер для поддержки людей, потерявших работу. Они оказываются через службу занятости. Это пособия на детей тех, кто уволен и признан безработным после 1 марта 2020 года, это максимальное пособие по безработице для этой же категории граждан. Те люди, кто работал без оформления или оказывал услугу по договору гражданско-правового характера, к сожалению, не смогли получить эти пособия.

Возможно, настало время задуматься о том, почему вы оказались в незащищенной группе населения, и пересмотреть свои принципы оформления трудовых отношений. Работа по трудовому договору гарантирует предоставление вам оплачиваемого трудового отпуска, больничного листа, пенсионные накопления и стаж, необходимый для назначения вам в дальнейшем трудовой пенсии.

Возможно, в вас есть предпринимательская жилка

Если вы задумываетесь о начале предпринимательской деятельности или об организации самозанятости – самое время все детально продумать, просчитать, составить бизнес-план. Финансовая поддержка учреждений занятости и соцзащиты хоть и невелика, зато это реальные средства для старта нового дела.

В Республике Коми с 1 июля 2020 года вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Или, как говорят в народе, налог на самозанятых. Это настоящая находка для людей, которые оказывают услуги, не нанимая работников: швеи, сантехники, няни, репетиторы и многие другие занятия. Налог составляет всего четыре процента от реализации товаров и услуг физическим лицам, шесть процентов – юридическим лицам. При использовании этого вида налога налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется, а стаж и пенсионные накопления самозанятому идут. Возможно, именно вам подойдет такой вид трудовой деятельности.

Изучите сайты и группы в социальных сетях различных ведомств, оказывающих государственные услуги

Возможно, вы не знаете о каких-то мерах поддержки. Например, в центрах занятости можно будет пройти профессиональное обучение, чтобы приобрести профессию мечты или получить субсидию на открытие предпринимательской деятельности. А в учреждениях социальной защиты малоимущие граждане или члены малоимущих семей смогут заключить социальный контракт и получить финансовую помощь. Государство выделяет немалые суммы для трудоустройства, открытия собственного дела или переобучения.

Обратитесь за консультацией в центры социальной защиты населения и центры занятости. Получить консультацию можно по электронной почте или поискав ее на официальных интернет-ресурсах ведомств. Пока действует режим карантина, многие государственные услуги недоступны без личного посещения учреждений, но их можно будет получить сразу, как только учреждения откроются.

Пройдите обучение онлайн

Хватает ли вам квалификации, образования, знаний для того, чтобы приступить к той или иной работе? Используйте свободное время, чтобы повысить свои профессиональные знания и навыки. Пройдите бесплатные курсы в интернете. Такие курсы и обучающие видео можно найти по любой профессии, специальности, занятию. Освойте профессию, смежную вашей, узнайте что-то новое. Повысив свои компетенции и расширив кругозор, вам будет легче разговаривать с работодателем. Сейчас, например, высоко ценятся умения принимать решения в нестандартных ситуациях, владеть навыками коммуникации и убеждения или критического мышления, способность решать комплексные задачи.

Планируйте время и повышайте самодисциплину

Это важно особенно сейчас, когда вы уже готовы освоить что-то новое и у вас появилась цель. Составьте поэтапный план действий для достижения ваших профессиональных устремлений, установите реальные сроки по каждому этапу и старайтесь его придерживаться. Когда над вами нет начальника, который контролирует вашу работу, станьте контролером сами. Каждый день шагайте вперед, изучайте что-то новое и старайтесь делать немного больше, чем вы сами запланировали. И вы станете профессионалом, на которого обязательно обратят внимание работодатели.

Составьте грамотное резюме

Чтобы на ваш профессионализм и компетенции обратили внимание, заявите о себе. Самый популярный способ – это резюме. Оно должно быть кратким, но раскрывающим ваши профессиональные качества и достоинства. Грамотное резюме должно убедить работодателя принять на работу именно вас, выбрав из большого числа претендентов на интересную вакансию. Подойдите к составлению резюме тщательно, со всей ответственностью. Не пожалейте своего времени. Это эффективный инструмент, который откроет путь к собеседованию с работодателем и возможному трудоустройству. Разместите резюме на портале «Работа в России», и работодатели, ищущие специалистов, на вас обратят внимание.

Пандемия на время выбила нас из колеи. Но это не повод опускать руки. Это испытание, которое мы сможем пройти. Скоро все наладится, а значит, и наша жизнь постепенно начнет приходить в норму. Какой путь мы выберем, зависит только от нас. Для тех, кто ищет работу, важен трудовой настрой и готовность вернуться в ряды работающего населения.

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