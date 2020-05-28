В Коми увеличили квоту на промышленный вылов семги

Автор: Редактор 28.05.2020

В министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка республики распределили квоты на промышленный вылов семги.

Заседание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб прошло под председательством заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева. В комиссии приняли участие представители контрольно-надзорных ведомств.

В текущем году квота на промышленный вылов семги была увеличена. С учетом рекомендаций отдела Северного Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» комиссия предложила определить объем вылова лосося атлантического для осуществления промышленного рыболовства – 3,25 тонны, для любительского и спортивного рыболовства – 0,05 тонны, сообщили в минсельхозе Коми.

Эти объемы распределили между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в 2020 году получили право на добычу анадромных видов рыб. Со всеми заявителями заключены договоры о предоставлении рыболовного участка для промышленного рыболовства на реке Печоре в границах республики.

– В этом году мы распределили квоту в 3,25 тонны между 13 участками. На каждом должно быть выловлено 200 килограммов и более. И один участок для спортивной рыбалки с объемом не более 50 килограммов, – отметил Анатолий Князев.

В 2019 году на промышленный вылов семги выделяли квоту в 3,1 тонны. Для организации любительского и спортивного рыболовства в прошлом году квоты предусмотрено не было.

Игорь ПЕТРОВ

Фото из открытых источников

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