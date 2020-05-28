Люди труда

Из солнечного Белгорода на работу за полярный круг и обратно. И так – каждый месяц. Даже в имени начальника электростанции собственных нужд Хасырейского месторождения ООО «РН – Северная нефть» Северьяна Рухадзе соединились и теплое грузинское солнце, и холодная полярная зима.

Притяжение Севера

Родился Северьян Рухадзе на Крайнем Севере, в Инте. Но корни его рода в Грузии, откуда родом его отец. В годы Великой Отечественной войны Александр Рухадзе оказался в фашистском плену, бежал. Но с бывшими военнопленными разговор тогда был коротким – сослали Александра на десять лет в Инту. В шахтерском поселке он встретил будущую жену, в семье родились сын Северьян и дочь Татьяна.

В детстве Северьян увлекся механикой, после школы получил профессию горного техника-электромеханика в Интинском индустриальном техникуме и устроился на шахту «Западная», где трудился его отец. Позднее окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова. За двадцать лет Северьян Рухадзе прошел путь от электромеханика до ведущего инженера производственного контроля шахты.

В конце 90-х угольная промышленность Инты переживала тяжелые времена, шахты одна за другой закрывались, рабочие месяцами сидели без зарплаты. Люди стали искать применение своим способностям в других отраслях. Северьян Рухадзе, думая о будущем семьи, о стремлении сына получить престижное образование в вузе Санкт-Петербурга, решил «переквалифицироваться» в нефтяники и в 2001 году приехал в Усинск. Работать устроился в «Северную нефть», начинал электромонтером на Сандивейском месторождении. Позднее занял должность инженера-электрика. А в 2004 году опытного специалиста перевели на Хасырейское месторождение начальником участка газотурбинных электростанций.

– Этот энергоцентр, ставший сердцем Вала Гамбурцева, рос на моих глазах. Сегодня он снабжает электроэнергией Черпаюское, Хасырейское и Нядейюское месторождения. На электростанции трудятся 38 человек, которые решают производственные задачи любой сложности, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение всех производственных объектов Вала, – рассказал Северьян Рухадзе. – Работа в дружной профессиональной команде приносит огромное удовольствие.

Как и мечтал ответственный родитель, его сын Александр стал успешным молодым человеком: окончил юридический вуз, отслужил в армии и понял, что хочет дальше идти по стопам отца. Получил второе высшее образование в сфере энергетики и уже более десяти лет трудится в «РН – Северная нефть». Как и глава семьи, начинал осваивать премудрости выбранного дела с рабочей специальности. Сегодня молодой и перспективный энергетик уже заместитель начальника цеха по эксплуатации электрооборудования – начальник третьего сетевого района Лабаганского месторождения. От его профессионализма и умения решать сложнейшие задачи во многом зависит надежность энергообеспечения важного производственного участка.

– Образование детей – самая надежная инвестиция родителей. Горжусь успехами сына, которого с малых лет учил постоянно развиваться и постигать новое, справляться с трудностями, – рассказал Северьян Рухадзе. – Очень радуюсь успехам дочери Натальи – она отучилась на инженера-конструктора горной промышленности и машиностроения, а потом получила второе высшее, экономическое, образование, живет сегодня в Санкт-Петербурге и тоже работает в ТЭК.

В 2013 году супруги Марина и Северьян Рухадзе переехали в Белгород. Но связь с родным севером глава семейства не теряет: каждый месяц с радостью приезжает на ставший родным Хасырей.

– Вся жизнь связана с севером. Здесь родился, построил карьеру, создал семью, воспитал детей. Часть моей души принадлежит этому суровому и прекрасному краю. И этого у меня не отнять, – отметил Северьян Рухадзе.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

Фото из архива 2006 года