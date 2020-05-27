Уважаемые ветераны и военнослужащие пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!

В этот день мы чествуем тех, кто выполняет одну из самых трудных, но почетных задач, – надежно защищает границы нашего Отечества, бережет мир и покой наших граждан. Сегодня мы не можем не вспомнить о подвигах героев, которые в далеком 1941 году на западном форпосте первыми приняли удар врага. Держали оборону, бесстрашно сражаясь за Родину, стояли на смерть до последнего патрона. Это тот пример доблести и чести, на который всегда будут равняться нынешние и будущие пограничники.

Стражей границ всегда отличали особый боевой дух, мужество и отвага, это помогало и помогает с честью выполнять свой долг перед Родиной. Именно такие качества объединяют всех, кто отслужил в пограничных войсках. Сегодня они образуют настоящую дружную и сплоченную семью, в которой глубоко уважают и чтят традиции пограничного боевого братства. Это очень важно и ценно.

В этот праздник я благодарю каждого из вас за честную и добросовестную службу, личный вклад в сохранение безопасности страны. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Пусть в ваших семьях царит добро и благополучие!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми