Прозрачность голосования обеспечат общественные наблюдатели

Дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, перенесенная из-за пандемии коронавируса, станет известна уже в ближайшее время. Работа по формированию корпуса независимых наблюдателей была начата еще в марте. Был принят федеральный закон, наделивший таким правом Общественную палату России и региональные палаты. Подбор желающих и их обучение продолжались и в период ограничительных мер. Промежуточные итоги этой работы в Коми подвели в ходе видеоконференции, организованной Общественной палатой республики совместно с телеканалом «Юрган». Онлайн-трансляция велась в группе палаты «ВКонтакте».

Как напомнила директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина, впервые институт общественных наблюдателей был задействован на выборах президента в 2018 году и сразу же доказал свою эффективность. Поэтому было решено применить такую форму общественного контроля и сейчас при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Более того, в избирательное законодательство регионов внесены поправки, и теперь общественные наблюдатели могут присутствовать на выборах всех уровней.

– На выборах президента в 2018 году общественными наблюдателями захотели стать те, кто сомневался в легитимности голосования. Поэтому они первыми попали в список независимых наблюдателей и очень ответственно подошли к этой работе, намного лучше, чем представители политических партий, – рассказала Александра Афонина. – Я сама была общественным наблюдателем, отработала на избирательном участке 13 часов. Пришла до открытия участка, при мне опечатали урну, а последнюю консультацию я дала в полвторого ночи при подсчете голосов.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал о новых правилах организации общественного наблюдения в условиях ограничительных мер и о том, как сейчас обстоят дела с набором наблюдателей в стране.

– Есть несколько новшеств. Во-первых, помимо общественных организаций с общественными палатами могут заключать соглашения и предоставлять списки своих наблюдателей политические партии, а также могут заявиться граждане в индивидуальном порядке. Количество наблюдателей на избирательном участке не регламентируется, так что наблюдатели могут работать на нескольких участках, что позволяет использовать такой механизм, как мобильные юридические группы.

Александр Брод подчеркнул, что интерес граждан сохраняется и к самой процедуре, и к конституционной реформе, и ко дню голосования. Об этом свидетельствуют данные двух социологических опросов – ВЦИОМ и Левада-центра. Первый проводился в конце апреля, второй – в начале мая. Опросы показывают, что интерес граждан не ослабевает и даже увеличился.

Пандемия не помешала формированию корпуса независимых наблюдателей, просто работа перешла в другой формат, активно используются возможности интернета, проводятся онлайн-совещания. По данным на 9 мая, в общественные палаты страны поступило порядка 100 тысяч заявок от граждан, которые хотят стать наблюдателями.

Еще один московский участник видеоконференции – исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), руководитель исполкома движения «Корпус за чистые выборы» Алена Булгакова подробно рассказала о возможностях этого ресурса. В частности, через портал НОМ-24 можно известить о замеченном на избирательном участке нарушении.

– Можно отправить сообщение об этом через личный кабинет авторизованного пользователя, а также через мобильное приложение или оставить сообщение на горячей линии. В скором времени будет доступна и отправка сообщения через ватсап-бот. Сообщение обрабатывается в ситуационном центре, и обратившегося либо консультируют по телефону, либо мобильная группа выезжает на место, – разъяснила Алена Булгакова.

По словам Александры Афониной, никаких жестких ограничений для того, чтобы записаться в общественные наблюдатели, нет, главное, чтобы гражданин был не младше 18 лет, дееспособен и не судим. Если эти три условия соблюдены, можно обратиться в Общественную палату или известить о своем желании стать наблюдателем общественный совет своего муниципалитета. Именно общественные советы на местах являются главными помощниками общественных палат при формировании корпуса наблюдателей.

Для тех, кто решил самостоятельно подать заявку, можно воспользоваться двумя ресурсами: сайтом палаты, где есть специальный раздел, либо сайтом Независимого общественного мониторинга (НОМ-24). Можно также получить консультацию по телефону 301-353. Передать пакет документов возможно и через общественный совет своего муниципалитета.

Следующий шаг – обучение. Оно уже проводится, на сайте Общественной палаты есть видеосеминары. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» подготовила качественные методические материалы, которые размещены на сайте НОМ-24, а Общественная палата России – «Золотой стандарт наблюдателя» – анкету с вопросами, отвечая на которые наблюдатель поймет, есть нарушения на избирательном участке или нет.

Как сообщила заместитель председателя палаты, председатель региональной общественной организации «Союз женщин Республики Коми» Галина Лапшина, в настоящий момент в регионе выдвинулось уже 1300 человек, желающих стать наблюдателями. Наибольшую активность проявили общественные советы Сыктывкара, Инты, Вуктыла, Прилузья, Усть-Вымского, Сыктывдинского, Сосногорского районов. Ближе к дате общенародного голосования палата рассчитывает сформировать корпус наблюдателей в две тысячи человек.

Галина ВЛАДИС

Фото 360tv.ru