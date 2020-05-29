Артем Сухарев: «Все соскучились по тренировкам и матчам»

На этой неделе стало известно, что руководители Ассоциации мини-футбола России (АМФР) совместно с менеджерами клубов решили завершить сезон без доигровки регулярного чемпионата суперлиги. В итоге получилось так, что в плей-офф впервые в истории вышли сразу две команды из Коми – сыктывкарская «Новая генерация» и «Ухта». Матчи начнутся в августе. В интервью «Республике» директор ФК «Новая генерация» Артем Сухарев рассказал о том, как команда адаптировалась к самоизоляции, а также назвал примерные даты возобновления тренировок.

– Для «Новой генерации» игры на вылет не в новинку, а вот «Ухта» подобного опыта не имеет, причем получилось так, что ухтинцы попали в плей-офф по воле случая (грозненский «Беркут» отказался от участия по финансовым причинам – авт.). Почему в итоге приняли именно такое решение?

– АМФР провела несколько онлайн-совещаний с руководителями клубов. На них обсуждались текущие вопросы. Разумеется, самым актуальным являлся вопрос о доигровке чемпионата. Увы, суперлига недосчиталась одного коллектива. Поэтому остальные команды автоматически сформировали «восьмерку плей-офф». Решили доиграть сезон, по возможности начав сразу со стадии одной четвертой финала, недоигрывая «регулярку». Решение все руководители клубов единогласно поддержали. Предварительно рестарт назначен на 1 августа, но понятно, что дата пока условная. «Новая генерация», как и год назад, в одной четвертой сыграет с югорской командой «Газпром-ЮГРА», а «Ухта» сразится с московским клубом «КПРФ».

– Как в команде переживали самое сложное время изоляции, когда нельзя было даже выходить на улицу?

– Режим самоизоляции команде, как и всем, давался непросто. Мы впервые столкнулись с подобной изоляцией. Уверенно могу сказать, что футболисты очень ответственно отнеслись ко всем требованиям. С определенного момента мы начали проводить онлайн-тренировки, которые позволяли игрокам поддерживать некоторую физическую форму. Ну и само общение в рамках этих занятий в видеочатах позитивно сказывалось на настроении.

«Новая генерация» в меру возможного принимала участие в различных акциях и челленджах. Например, в акции Федерации футбола Коми «Матчи Победы. Сидим дома», играли в онлайне товарищеские матчи в FIFA и так далее. Старались не скучать. Тяжело всем далось само ожидание и неясная ситуация с возобновлением сезона или хотя бы тренировочного процесса. Все очень соскучились по настоящим тренировкам и матчам. Но, резюмируя, скажу, что в целом все ребята справляются с режимом самоизоляции неплохо.

– Тяжелее всех, наверное, было ангольскому легионеру Эгашу. Он ведь не смог уехать в родную страну?

– Да, Эгаш все это время находился в Сыктывкаре. Мы постоянно поддерживали с ним контакт, как, впрочем, со всеми игроками. Разумеется, ему было сложно. Не готов говорить о том, что сложнее, чем другим, или легче. Я знаю, что большинство людей в эти месяцы перешли на виртуальное общение, и в этом плане он оказался в схожей ситуации. Что могу сказать точно, так это то, что бодрость духа он не терял. Панических настроений не было.

– Когда планируется первый сбор команды и возобновление полноценного тренировочного процесса?

– Если ситуация по самоизоляции позволит, то команда соберется вместе предварительно 13 июля. Далее последует традиционный медицинский осмотр, а затем относительно нестандартные сборы. Нестандартные они хотя бы еще и потому, что команде предстоит подготовиться сразу и к доигровке сезона-2019/20, и к старту сезона-2020/21, который по плану АМФР начнется уже 12-13 сентября. Сами сборы пройдут в Сыктывкаре на базе арены «Орбита».

Насчет формата мы пока сказать не готовы. Это все будет обсуждаться вместе с тренерским и медицинским штабом перед сборами. Многое будет зависеть от общей эпидемиологической обстановки. Что можно? Что нельзя? Где можно будет тренироваться, а где нет? Очень надеемся, что к этому времени будет можно все, что потребуется для качественной подготовки.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»