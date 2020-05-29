Новая школа в Затоне

В столичном поселке Краснозатонский завершается строительство школы. Учебное заведение, рассчитанное на шестьсот учащихся, в новом микрорайоне Сосновая поляна должно быть сдано уже этим летом. Планируется, что 1 сентября в школу придут первые ученики. 27 мая на строительной площадке побывали представители столичной администрации и СМИ.

Школа по улице Новозатонской возводится в рамках нацпроекта «Образование». Проектную документацию на объект подготовили в 2016 году, через год школа попала в республиканскую адресную инвестиционную программу, а строительство стартовало 1 февраля 2018 года. Начавшие работы белорусские строители планировали сдать школу в декабре 2018 года. Но затем компания покинула объект, и пришлось искать нового подрядчика. В январе 2019 года администрация Сыктывкара заключила контракт на строительство школы с ООО «Альфа-Строй» из Кирова. Вятский подрядчик приступил к работе в начале февраля 2019 года. Проект краснозатонской школы стал типовым, и аналогичные здания планируется возвести в селах Ижма и Объячево.

По проекту в новой школе откроют 24 класса, начальные будут выделены в отдельную секцию с рекреацией. Актовый зал на 331 место, столовая на 216 мест, спортзал площадью 12 на 24 метра, библиотека, пищевой и медицинский блоки, кабинеты, санузлы. При кабинетах химии, физики и биологии будут оборудованы лаборантские. Помимо этого, на территории школы построят физкультурно-спортивную зону, состоящую из круговой беговой дорожки, двух баскетбольных площадок, волейбольной площадки, двух футбольных полей, а также площадки для гимнастики и комбинированной площадки для спортивных игр. Здание будет оборудовано лифтами для маломобильных групп населения. Рядом со школой предусмотрена автостоянка и площадка для школьного автобуса. Трехэтажное здание разделили по цветам – есть зеленый, желтый и оранжевый этажи. Кабинеты уже начали оснащаться мебелью, установлены умывальники перед столовой, завершаются отделочные работы, обустраивается пришкольная территория. Летом к учебному заведению планируется подвести асфальтированную дорогу.

– Мы регулярно тут бываем и следим за ходом строительства, – рассказала журналистам столичный мэр Наталья Хозяинова. – Работы идут согласно графику, и мы уверены, что подрядчик сдаст объект в запланированные сроки. Планируем, что 1 сентября школа примет первых учеников, однако перед этим предстоит еще пройти лицензирование. Мы видим просторные кабинеты, холлы и рекреации, уверена, что детям и учителям будет комфортно в этих условиях. Краснозатонский расширяется, здесь развивается частный сектор, поэтому школа будет востребована. Сейчас мы прорабатываем вопросы подбора преподавательского состава и обслуживающего персонала. С педагогическими кадрами вопрос решаем, но меня сегодня больше волнует именно обслуживание школы. Посмотрите, какие здесь пространства, на каждом этаже большая зона рекреации, а это нужно содержать, убирать. Значит, требуется много технического персонала.

Наталья Хозяинова напомнила журналистам, что наряду со строительством школы в поселке Краснозатонский сейчас ведется и строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита.

– Надеемся, что в этом году мы еще сдадим детский сад на 270 мест, – добавила мэр. – Также зарезервирована площадка под строительство школы в Эжвинском районе, ведутся переговоры с министерством образования республики.

Как рассказал журналистам представитель подрядчика ООО «Альфа-Строй» Роман Зыкин, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка сотни человек.

– Начато благоустройство территории, внутри идут отделочные работы в классах, зонах рекреации, актовом и спортивном залах и других местах, – отметил он. – Уже запущено отопление, электроснабжение по временной схеме, вода тоже подключена, на очереди канализация. Завершаются все внутренние отделочные, финишные работы: установка экранов радиаторов, вентиляционных решеток, другого оборудования. Проходит оборудование пищеблока и столовой, на подходе – мебель и оборудование для классов. Одновременно занимаемся наружными работами, благоустройством: детские площадки, ограждение, асфальтирование и дальнейшее озеленение. Отличительная особенность данного объекта – ориентированность на компьютеризацию, поэтому здесь проложено большое количество слаботочных систем, оборудованы серверные комнаты. Другая особенность здания – сразу четыре венткамеры, две из которых предназначены для спортивного и актового залов. Будут полностью автоматизированные тепловой пункт и газовая котельная.

Напомним, что последняя школа, которая была построена в городе, – это открывшаяся в 1993 году школа №43. После нее школы в Сыктывкаре не строились.

Сегодня в Краснозатонском живет порядка восьми с половиной тысяч человек, и ежегодно население увеличивается. А в поселке единственная средняя школа №9 – 1973 года постройки. Новая будет ее вторым корпусом. Сейчас девятую школу посещают более тысячи обучающихся при мощности учебного заведения семьсот-девятьсот мест. Поэтому ребятам приходится учиться в две смены. После открытия нового корпуса удастся перевести школу на односменку.

Стоимость реализации объекта с учетом затрат на предпроектные, проектные и строительно-монтажные работы, подключение к инженерным сетям и закупку основного оборудования составит 474,5 миллиона рублей, из них 374,1 миллиона – субсидия из республиканского бюджета, 89,9 – из федерального и 11,5 миллиона рублей – средства муниципалитета.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора