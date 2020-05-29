Медицина приедет в глубинку

Усть-Куломская районная больница получила передвижной мобильный комплекс для оказания медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей менее ста человек. Поставка техники осуществлена в рамках федеральных межбюджетных трансфертов.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, только в 33 из 64 населенных пунктов Усть-Куломского района есть ФАПы, поэтому мобильный комплекс будет очень востребован.

Мобильный диагностический комплекс располагается на базе автомобиля КамАЗ, который имеет высокий класс проходимости. Комплекс включает в себя три независимых блока: блок приема фельдшером или врачом, блок приема акушера, а также процедурно-прививочный. Все блоки оснащены необходимым диагностическим оборудованием, инвентарем для манипуляций.

В автомобиле есть собственный генератор, в то же время возможно подключение к внешней электрической сети. Также есть возможность подключения комплекса к системе стационарного водоснабжения, а при ее отсутствии – использования встроенных баков. Имеется система приточно-вытяжной вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха. В кабине есть два пассажирских места.

Диагностический кабинет будет осуществлять выезды в различные точки района для проведения профилактических осмотров, диспансеризации, осмотров врачами-специалистами согласно разработанному графику, который позже будет представлен жителям района. Сейчас идет работа по укомплектованию мобильного медицинского комплекса кадрами.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото администрации Усть-Куломского района