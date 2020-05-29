В Сизябске начали благоустройство улиц

В ижемском селе Сизябск приступили к реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». По сельской улице Новоселов началось обустройство пешеходной зоны с возможностью проезда техники.

Помимо этого проводятся работы по рытью канав и вывозу грунта, грейдированию участка. По проекту запланировано строительство детской площадки. Сумма работ составит более миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, контролируют реализацию проекта депутаты сельского поселения, общественники и жители, проживающие на этой улице.

В рамках федеральной программы в селе также заменят деревянную лестницу по пешеходной дороге к школе. Всего в текущем году освоят один миллион 780 тысяч рублей.

Всего в Ижемском районе будет реализовано тринадцать проектов на общую сумму около 30 миллионов рублей. В проекте участвуют четыре села муниципалитета: Мохча, Сизябск, Щельяюр и Ижма.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru