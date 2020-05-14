И в войну, и в мирное время

Как в годы войны работала система обслуживания населения в Коми

В годы Великой Отечественной войны работа множества предприятий в СССР претерпела изменения – первоочередной задачей было наращивание обороноспособности, военной мощи страны, поэтому прошло сокращение в ряде учреждений, которые не имели прямого отношения к фронту, некоторые производства были перепрофилированы. Бывали, конечно, и исключения. Например, общеизвестно, что в войну продолжали работать театры и библиотеки – в это непростое время очаги культуры старались поддерживать людей. Гораздо меньше написано об учреждениях, которые обслуживали население в его повседневных нуждах. В том числе о сберкассах.

Работа трудовых сберегательных касс в военное время была не менее важна, чем в мирное. Ведь люди точно так же получали зарплаты, пенсии и стипендии, клали деньги на сберкнижки или, наоборот, снимали их. К июню 1941 года в СССР работало около 41,5 тысячи сберкасс. И, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, систему финансового обслуживания населения нужно было сохранить.

Из-за военных реалий (оккупация, демобилизация сотрудников) количество сберкасс в стране заметно уменьшилось: примерно вдвое от довоенного количества. А в Коми они работали, как сказали бы сейчас, в штатном режиме, и сокращения их количества практически не произошло – закрыты или реорганизованы были единицы. Многие из них находились на труднодоступных территориях, и закройся там сберкасса, до другой пришлось бы добираться, возможно, не один день. В отдаленном Кожвинском (Печорском) районе в годы войны было 23 отделения сберкасс, а в столице республики – 16. В Сысольском районе 21 отделение, в Усть-Куломском – 16. Меньше всего сберкасс насчитывалось в Усть-Усинском районе – шесть, но там и населенных пунктов было очень мало. В целом к весне 1943 года в Коми АССР работало чуть более 200 отделений государственных трудовых сберкасс всех типов. Больше половины из них были открыты при отделениях связи.

Услуги сберкасс оставались востребованы даже в самых отдаленных и труднодоступных селах. Многие, например, переводили деньги на сберегательную книжку, уходя на фронт, чтобы наличность по каким-то причинам не пропала во время их отсутствия. Кроме того, с помощью сберкасс население могло оказать денежную помощь фронту, например, перечислить средства в Фонд обороны. Благодаря чему, например, была построена танковая колонна «Колхозник Коми АССР».

В 1941 году в СССР появилась сеть из 598 полевых учреждений Госбанка, которые проводили операции в воинских частях: выдавали вклады военнослужащим, проводили расчеты по «безналу», обслуживали военторги. На сберкнижки можно было положить, например, наградные выплаты за подбитый танк или самолет.

Но если число отделений в Коми практически не изменилось, то сотрудников стало меньше – многие ушли на фронт. В списке фронтовиков – сотрудников сберкасс немало имен. Не всем привелось вернуться домой. Вспомним хотя бы несколько из них. Так, в декабре сорок первого в Карелии погиб прилузец Николай Зобнин, работавший до войны старшим контролером-ревизором управления ГТСК и ГК Коми АССР. В ноябре 1941 года пал в бою Иван Колегов, ранее заведовавший Сыктывдинской райсберкассой. Без вести пропал в 1942 году Григорий Чупров, до ухода на фронт работавший в сберкассах Усть-Цильмы. Петр Зезегов, заведующий Усть-Куломской райсберкассой, скончался от ран, полученных в бою.

Другие вернулись на работу после победы. Штаты сберкасс также пополнились молодыми фронтовиками, которые буквально на рабочем месте осваивали банковское дело. По возвращении с войны работала в сберкассах Сыктывкара фронтовичка Софья Андреева. На свой пост в управлении ГТСК и ГК Коми АССР вернулся Александр Чередов, воевавший с 1941 до 1945 года. Иван Макаров, гвардии сержант, награжденный орденом Красной Звезды, стал заведующим сберкассой в селе Сторожевск. Никон Паншин, бывший артиллеристом и награжденный медалью «За отвагу», после войны продолжил трудиться в Кожвинской сберкассе.

Сотрудников, которые работали в сберкассах всю войну с двойной, а то и с тройной нагрузкой, старались поддерживать в те нелегкие времена. Лучшие из них получали премии, зачастую речь шла не о деньгах, а о товарах первой необходимости: паре валенок или нескольких килограммах муки. В архивах, например, сохранились ходатайства о присвоении звания «Отличник финансовой работы» контролеру сберкассы Водного промысла в Ухтинском районе Клавдии Крашенинниковой и ее коллеге из Подъельска Василию Конюхову. При этом работники сберкасс старались помогать фронту: собирали посылки для солдат, вносили личные сбережения в Фонд обороны.

В 1946 году несколько сотрудников Управления государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита Коми АССР были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В их числе, например, Ульяна Киселева, которая пришла в управление гострудсберкасс простой машинисткой, а за годы войны смогла повысить свою квалификацию до инспектора.

Анна АЯНОВА

Использованы материалы ООО «Коми республиканская типография», Национального архива Республики Коми и Национального музея Республики Коми