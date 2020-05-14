Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Международным днем семьи!

Без преувеличения можно сказать, что семья – самое главное, чем по-настоящему богат человек: родные люди поддержат в трудную минуту, разделят радость и помогут советом. С семьи начинается человеческая жизнь, в семье проходят формирование и развитие личности. Задача государства – создать для семьи условия для достойной жизни, ведь благополучие семьи говорит о благополучии страны в целом.

Традиционно в России семьи были многодетными. И очень важно, когда родители после рождения первенца решаются на второго, третьего малыша. Ведь чем больше семья, тем больше в ней любви и взаимопонимания, тем счастливее в ней и дети, и родители. И чем больше будет у нас таких дружных, крепких семей, тем сильнее будут наша республика и страна.

Хочу пожелать всем семьям республики – и молодым, и многодетным, и приемным – благополучия и процветания, здоровья и счастья. Цените и берегите друг друга!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми