Коми готовится жестко отстаивать план развития моногородов

В правительстве России проходит согласование плана дальнейшего развития двух моногородов Коми – Воркуты и Инты. О предварительных результатах этого непростого процесса министр экономики республики Константин Плехов рассказал на заседании регионального правительства 23 января.

Константин Плехов напомнил, что в поручении президента России, на основании которого и разрабатывался план, были акценты на поддержку занятости населения, определение перспектив угледобычи и непосредственно финансовое обеспечение мероприятий плана. Разработанный проект учитывает результаты анализа федеральных стратегических документов, план развития предприятий, перспективы развития экономики, демографический прогноз.

– Особое внимание уделили инфраструктурному развитию, вопросам комфортной городской среды и социальным факторам проживания, – сообщил министр. – Проект плана, содержащий оценку ситуации и характеристику проблем, цели, направления, ключевые меры развития моногородов Воркута и Инта был представлен правительством Коми в Минэкономразвития России 13 декабря 2019 года.

К 16 декабря минэкономразвития изучило план и отправило его в другие министерства.

Кроме минэкономразвития план поддержало минвостокразвития, получены согласования минтруда и минкультуры, а также положительные заключения минпросвещения и минспорта. Заинтересованность в финансировании высказал Фонд развития моногородов.

Всего на сегодня есть заключения от 11 федеральных ведомств из 20, остальные продолжают рассмотрение. На этом хорошие новости от Константина Плехова закончились, и он рассказал о тревожных моментах.

Министр добавил, что 30 декабря в докладе российского правительства президенту были отмечены основные риски подхода к развитию моногородов основанного на увеличении угледобычи: по прогнозам, мировые цены на уголь будут падать, а внутреннее потребление – снижаться. Нужны свежие подходы, решения, но федеральные органы пока ничего такого для спасения и развития моногородов не предлагают.

– Предлагаю откорректировать план, подготовить протокол разногласий по тем замечаниям, с которыми Коми принципиально не согласна. А после получения всех заключений план вместе с протоколом представить на рассмотрение уже нового правительства страны, – высказался Константин Плехов. – Также предлагаю на площадке правительства России инициировать проведение согласительного совещания со всеми федеральными органами исполвласти, заинтересованными в исполнении плана.

Константин Плехов попросил Сергея Гапликова дать поручение региональным министрам подготовить жесткое мотивированное заключение по отстаиванию и защите своих позиций, включенных в проект плана, чтобы защитить документ на федеральном уровне.

Сергей Гапликов ответил, что этот вопрос сначала следует предварительно обсудить с вице-премьером федерального правительства Юрием Трутневым. Кроме того, по мнению руководителя региона, к процессу согласования плана на федеральном уровне нужно подключить наших представителей на всероссийском уровне – депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru