Объемы добычи воркутинского угля продолжают расти

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Воркутауголь» Николаем Кигаловым. На встрече обсудили итоги производственной деятельности предприятия в 2019 году и планы на этот год, а также вопросы развития социального партнерства с Воркутой и республикой, сообщает пресс-служба главы Коми.

Николай Кигалов назначен генеральным директором АО «Воркутауголь» 23 декабря 2019 года. Ранее работал на угледобывающих предприятиях Кемеровской области, с июля 2018 года – исполнительным директором «Воркутауголь».

Руководитель предприятия проинформировал об итогах производственной деятельности АО «Воркутауголь» в 2019 году.

– За прошлый год компания увеличила добычу к 2018 году на 6,8 процента, общий объем составил 10 миллионов 250 тысяч тонн угля. Это означает, что мы подбираемся к планке, которая была установлена с участием шахты «Северная» по добыче коксующихся марок, – рассказал Николай Кигалов.

Также он отметил, что объем переработки горной массы в минувшем году вырос до 9,8 миллиона тонн (7,9 миллиона тонн в 2018 году). Выпуск товарной продукции увеличился с 3,4 миллиона тонн в 2018 году до 4,6 миллиона тонн в 2019-м.

Существенно выросла и инвестиционная программа. В 2020 году она составит 6,7 миллиарда рублей – это почти на 900 миллионов рублей больше, чем в прошедшем году.

– Ряд крупных инвестиционных проектов реализуем по шахте «Воргашорская», в этом году предстоит освоить 1,2 миллиарда рублей. В результате ожидаем продлить отработку шахты до 2029 года со стабильной добычей 3,5–4 миллиона тонн в год, – заявил Николай Кигалов.

– Это очень хорошо. Сейчас мы стараемся создать в поселке Воргашор наиболее комфортные условия проживания. Соответствующие социальные программы мы не сворачиваем, а только наращиваем. И это вселяет в людей уверенность. Для них самое главное – это стабильность работы предприятия, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Также глава Коми и гендиректор АО «Воркутауголь» обсудили участие компании в социальном развитии заполярного города. Есть ряд инициатив для совместной реализации с администрацией муниципалитета. В их числе – возродить спортивные спартакиады между предприятиями компании.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru