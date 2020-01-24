Европейский триумф Алиева

Фигурист из Ухты Дмитрий Алиев стал первым россиянином за восемь лет, которому удалось завоевать золото чемпионата Европы в одиночном разряде среди мужчин. Специалисты уже успели окрестить триумф ухтинца в австрийском Граце историческим.

В короткой программе 22 января Дмитрий стал вторым, набрав 88,45 балла. Временным лидером был чешский спортсмен Михал Бржезина, а россиянин Артур Даниелян занимал третье место. На следующий день ухтинец уверенно выступил в произвольной программе, оставив соперников далеко позади.

– Верил в свои силы, шел до конца, помня весь этот сложнейший путь, – отметил Дмитрий Алиев в интервью Первому каналу.

Не допустив ни одной помарки, фигурист набрал 184,44 балла в произвольной программе, а в сумме – 272,89. Таким образом, он вышел на первое место. Вторым стал Артур Даниелян, а бронзовым призером – Морис Квителашвили из Грузии.

Злые языки уже успели обсудить в интернете тот факт, что если бы многолетний обладатель титула чемпиона Европы испанец Хавьер Фернандес не завершил карьеру в прошлом году, то золото вновь бы досталось ему. Однако, во-первых, история не терпит сослагательного наклонения. А, во-вторых, если взять сумму баллов Алиева, то не факт, что, участвуй Фернандес, впервые за долгие годы он не стал бы серебряным призером.

С блестящим выступлением на чемпионате Европы Дмитрия Алиева поздравил глава Коми Сергей Гапликов: «Это большая и долгожданная победа, которую он заслужил своим упорным трудом и стремлением добиться лучшего результата. Дима, вся республика гордится тобой!»

Ярослав СЕВРУК

Фото sports.ru