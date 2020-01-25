Сергей Гусев стал худруком республиканской филармонии

С 20 января художественным руководителем Коми республиканской филармонии стал народный артист региона Сергей Гусев. На этом посту он сменил Марину Каневу, ушедшую на заслуженный отдых.

– Мы продолжаем работу над всеми запланированными мероприятиями сезона: торжественными концертами, текущими событиями, выездами и гастролями, – рассказал «Республике» Сергей Гусев. – В этом году отмечается юбилей Великой Победы. Уже сейчас идет подготовка новых программ. В мае ансамбль «Асъя кыа» представит постановку «Брестская крепость» на Стефановской площади, а ансамбль «Зарни ёль» вместе с Ириной Крутовой покажет программу «Война глазами женщины».

Также новый худрук напомнил изданию о том, что в этом году артистов филармонии ждут несколько зарубежных поездок, гастрольные выступления в регионах России, запланировано участие в международных конкурсах.

По словам директора филармонии Марии Балмастовой, Сергей Гусев хорошо известен как талантливый музыкант не только в республике, но и за ее пределами.

– Он, безусловно, пользуется уважением в коллективе, хорошо знает специфику работы филармонии и имеет богатый управленческий опыт, – отметила руководитель учреждения культуры.

Новый худрук пользуется авторитетом среди профессиональных музыкантов и самодеятельных авторов и исполнителей республики. Он является единственным и постоянным составителем и аранжировщиком программ ансамбля «Зарни ёль», сотрудничает с известными коллективами и исполнителями страны, входит в состав жюри различных музыкальных конкурсов. Сергею Гусеву принадлежат аранжировки песен самодеятельных композиторов для республиканского фестиваля современной коми песни «Василей», проходившего в сопровождении ансамбля на протяжении 22 лет. Он также является идейным вдохновителем фестиваля малых ансамблей, который проходил в рамках республиканского праздника народного художественного творчества «Шондiбан» с 2012 по 2014 год.

Сергей Гусев родился в 1973 году в городе Алексине Тульской области. Выпускник Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова по классу баяна. С 1996 года – артист Коми республиканской филармонии в составе ансамбля народной музыки «Зарни ёль» («Золотой ручей»), который он возглавлял в качестве руководителя с 1997 по 2020 год. С 2000 по 2005 год – солист оркестра ансамбля «Асъя кыа». С 1996 года сотрудничает с ансамблем песни и танца «Сигудӧк». На его счету участие в первых Всемирных дельфийских играх (Москва, 2000), в конкурсах и фестивалях, проходивших в Болгарии, Финляндии, США. В 2008 году был удостоен звания лауреата премии правительства Коми, а в 2015 году получил звание «Народный артист Республики Коми».

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Коми республиканской филармонией