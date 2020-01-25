Финский привет от Павла Франца

Сборная России по хоккею с мячом под руководством тренера из Сыктывкара Павла Франца 25-26 января сыграет на «Турнире трех наций» в Финляндии. Россиянам предстоит сразиться с хозяевами турнира и сборной Швеции. Болельщикам Павел Франц передал привет с тренировки команды в финском городе Лаппеэнранта.

Первый серьезный экзамен в статусе рулевого сборной страны тренер из Коми сдал в декабре, когда россияне под его руководством одержали уверенную победу на «Турнире четырех наций». На очередную аттестацию Павел Франц вновь привлек и одного игрока из клуба, который он тренирует в столице Коми: защитника сыктывкарского «Строителя» Владимира Власюка.

На одной из недавних послематчевых пресс-конференций Павла Франца спросили: каково это – иметь столь широкий выбор высококлассных игроков из любого клуба суперлиги и как по этому поводу он общается с игроками «Строителя»? Тренер ответил, что шанс попасть в сборную есть абсолютно у каждого, а хоккеистам он советует учиться и брать пример с тех мастеров, с которыми им приходится встречаться на клубном уровне. Прямо во время тренировки сборной в Финляндии Павел Франц рассказал, что команда настроена на уверенные победы, лед готов превосходно, настроение у всех отличное.

С извечным соперником – сборной Швеции – россиянам предстоит сыграть 25 января, на следующий день они встретятся с финнами. А сыктывкарский «Строитель» проведет очередной матч 29 января в столице Коми против «Старта» из Нижегородской области.

Ярослав СЕВРУК

Фото – скриншот с сайта YouTube