Дороги Коми: от концессии до «Народного бюджета»

Самую большую в республике трассу должны передать на федеральный уровень

В 2020-2022 годах в Коми планируют отремонтировать 115 километров автомобильных дорог, 1,9 километра тротуаров, обустроить 153 пешеходных перехода и 13,5 километра линий наружного освещения на дорогах. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко во время рассмотрения программы «Развитие транспортной системы» на бюджетных слушаниях в Госсовете Коми.

Как пояснил Андрей Крикуненко, основной уклон в программе сделан на входящий в нее национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках до 2024 года республика должна привести в нормативное состояние 550 километров автодорог регионального значения и 206 километров, относящихся к Сыктывкару. С 2020 по 2022 год на это планируется выделить более 2,4 миллиардов рублей, из них 882 миллиона – из федерального бюджета. При этом 400 миллионов ежегодно пойдет на дорожную сеть Сыктывкара.

– Сейчас все говорят, что в дальнейшем нам дополнительных денег на региональную сеть из федерального бюджета выделяться не будет, только акцизы. Сейчас мы акцизы на федеральный уровень отдаем, часть нам возвращается. Планируется, что в дальнейшем все акцизы будут оставлять в регионе, – отметил министр в разговоре с журналистами. – Но пока конкретной информации у нас нет.

Кроме того, Андрей Крикуненко напомнил, что по инициативе главы Коми добавлено 500 миллионов рублей на приведение в порядок дорог муниципального значения. К Сыктывкару это не относится, потому что ему выделяют специальные средства из федерального бюджета как столице региона.

Также министр ответил на вопрос журналиста «Республики» о планах по переводу трассы, идущей от Сыктывкара через Ухту к Печоре и Усинску, а потом на Нарьян-Мар, в федеральное подчинение. Это позволило бы республике сэкономить на ее дальнейших ремонтах, реконструкциях и т.д.

– Мы готовим документы, планируем их подать до апреля на рассмотрение. В дальнейшем, когда дорога принимается в федеральную собственность, федералы начинают выделять деньги на нее, в том числе на ее содержание, – рассказал Андрей Крикуненко. – Но концессионные платежи за два участка – построенный и реконструированный в рамках государственно-частного партнерства – все равно остаются на республике. Это 1,3 миллиарда рублей ежегодно до 2025 года. Сейчас на этой дороге будем делать двадцатикилометровый участок от реки Кабанты-Вис до поселка Малая Пера, на него средства выделила и федерация, объявили торги. Со следующего года начинаем строительство.

Всего на этот участок должно уйти порядка 1,18 миллиарда рублей, из них 686 миллионов – из федеральной казны. 30 процентов от суммы должны сразу быть направлены подрядчику. Контракт на работы должны заключить к концу ноября, а сдать участок в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме упомянутого участка, других крупных дорожностроительных проектов в Коми не намечается, пока не изменится ситуация с акцизами, пояснил министр.

Позже заместитель министра Эдуард Слабиков, отвечающий за дорожную отрасль, пояснил, что процесс подготовки документов на передачу трассы в федеральную собственность идет не просто, в частности, есть проблемы с землеотводом и постановкой земельных участков, по которым проходит дорога, на кадастровый учет, нужно проводить корректировку данных с комитетом лесов. Тем не менее, по его словам, процесс подготовки пакета документов по возможности ускоряется, чтобы дорога перешла в федеральное подчинение уже в следующем году.

Что касается строительства моста через Печору, (без него о полноценной межрегиональной трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар говорить не приходится), то Андрей Крикуненко сообщил, что сейчас заключается соглашение с компанией из Санкт-Петербурга, которая будет проводить обследование, сделает технико-экономическое обоснование, где именно должен стоять этот мост. Возможно, место будет не там, что планировалось ранее, так как это зависит не только от ширины русла реки, но и от берегов. Где-то достаточно будет километровых подходов, а где-то понадобится сто километров, и они по цене могут выйти дороже, чем сам мост.

– Естественно, сами мы этот мост построить не сможем, будем заявляться с этим на уровень федерации, – сообщил министр. – По предварительным расчетам, стоимость строительства – от 15 миллиардов рублей, плюс подходы к мосту.

Спикер парламента Коми Надежда Дорофеева, открывая обсуждение госпрограммы, сообщила, что общий объем ее финансирования на ближайшие годы должен составить 17,3 миллиарда рублей. А проблем в дорожной отрасли региона много – низкая плотность автомобильных дорог, ограниченная транспортная доступность отдельных населенных пунктов региона, значительная дифференциация по уровню обеспеченности транспортной инфраструктурой муниципальных образований. Решение всех этих задач обозначено в стратегии социально-экономического развития Коми до 2035 года.

Андрей Крикуненко доложил о планах по ремонту на ближайшие годы, в частности о том, что на муниципальные дороги из бюджета направят 736,8 миллионов, чтобы привести в порядок 52 километра дорог в шести муниципальных образованиях. Также уже в ближайшие дни министерство собирается заключить двухлетний контракт на ремонт моста через Вычегду на участке Сыктывкар – Ухта. В 2020 году планируется завершить реконструкцию моста через реку Лемью на направлении Сыктывкар – Корткерос.

В ближайшие три года на реконструкцию и ремонт аварийных искусственных сооружений заложены порядка 544 миллионов рублей, в частности средства пойдут на реконструкцию четырех водопропускных труб и моста в Княжпогостском районе, в программу попадает еще один мост в Усть-Цилемском районе. Уже в следующем году пройдет ремонт двух мостов на территории Усинска. Также в трехлетней программе реконструкция шести мостовых и искусственных сооружений в Удорском районе. Депутаты по традиции поднимали вопрос и о ремонте ряда проблемных удорских дорог – без этого, пожалуй, в последние годы не обходилось ни одно подобное заседание, но решение вопроса по-прежнему упирается в финансы – уж очень значительных затрат это требует.

244 миллиона ежегодно будет направляться на оборудование ледовых переправ и зимников, в целом это порядка полутора тысяч километров. В этом году муниципалитетам на эти цели, а также на содержание дорог местного значения, реконструкцию подъезда к местечку Пичипашня Сыктывдинского района, реализацию 17 дорожных народных проектов, передали 260,7 миллиона рублей.

Всего по народным проектам дороги в этом году приводили в порядок в 11 муниципалитетах – Воркуте, Инте, Вуктыле и Нижем Одесе, Сысольском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Прилузском, Корткеросском районах. На момент доклада Андрея Крикуненко на бюджетных слушаниях, девять муниципалитетов о завершении работ уже отчитались, в Нижнем Одесе готовили документы для отчета, в Троицко-Печорском реализацию проекта планируют завершить до 23 ноября.

В нынешнем году на дорожные проекты «Народного бюджета» ушло 6,6 миллиона рублей, в 2020-м и 2022-м планируется по 10 миллионов рублей, в 2021-м – 22 миллиона.

Анна Потехина

Фото drive2.ru