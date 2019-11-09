Финансирование отрасли образования заметно увеличат

По итогам 2019 года программа «Развитие образования» в Республике Коми реализована на достаточно высоком уровне. Такую оценку работе регионального министерства образования дала спикер парламента Надежда Дорофеева на прошедшем 5 октября в Госсовете Коми рабочем совещании в рамках рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Как отметила во вступительном слове Надежда Дорофеева, в этом году в республике были открыты 22 «Точки роста», Дом научной коллаборации и лицей для одаренных детей в Сыктывкаре, новый корпус Усть-Куломской школы и многое другое:

– К сожалению, несмотря на множество позитивных моментов, в отрасли отмечается системное отставание по капитальному строительству объектов образования. Наиболее ярко это выражено в столице республики – сыктывкарские школьники по-прежнему остро нуждаются в ликвидации второй смены.

Реализация предыдущей госпрограммы завершается в текущем году, и с 2020 года стартует новая, рассчитанная на пять лет. Ликвидация двухсменки, заметное увеличение финансирования летнего отдыха детей, стопроцентная обеспеченность местами в детсадах, строительство новых школ, спортивных залов и площадок – такие задачи стоят перед отраслью образования республики в ближайшие годы. Ожидается значительное увеличение объемов финансирования. В целом на ближайшие три года, помимо средств республиканского бюджета, будет привлечено более двух миллиардов федеральных средств. Общий объем финансирования с 2020 по 2022 годы составит 73,1 миллиарда рублей. В большей степени средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

Летний отдых

Как рассказала министр образования республики Наталья Якимова, госпрограмма ориентирована на четыре крупных подпрограммы: общее и дополнительное образование, дети и молодежь, профессиональное образование и обеспечение реализации госпрограммы. Основные направления финансирования – субвенции муниципалитетам на реализацию программ в детсадах и школах, содержание госучреждений и социальное обеспечение, включающее стипендии и соцвыплаты, организация питания начальных классов в школах, отдых и оздоровление, строительство новых объектов образования.

Один из позитивных моментов новой программы: финансирование летнего оздоровления детей со следующего года заметно увеличится. На будущий год на детскую оздоровительную кампанию будет направлено на 30 процентов больше средств, чем в минувшем сезоне. Из республиканского бюджета на эти цели будет выделено 407 миллионов рублей, что на 77,7 миллионов больше, чем в этом году. Таким образом, значительно вырастет число детей, охваченных летним отдыхом. На протяжении последних лет охват школьников отдыхом и оздоровлением составлял 50 процентов, а среди детей, нуждающихся в особой заботе государства, – 70 процентов. Кроме того, за счет дополнительных средств республиканского бюджета на 28 процентов увеличится компенсация родительской платы за путевку – с 937 рублей за день пребывания ребенка в лагере до 1200 рублей.

Будущим летом в лагеря на Черное и Азовское моря смогут выехать пять тысяч детей – на четыреста больше, чем в 2019 году. Лагеря отдыха средней полосы также примут следующим летом на 24 процента больше детей из Коми. По словам министра, расширится и география мест отдыха. Бесплатные путевки будут предоставлены детям, имеющим статус «находящиеся в трудной жизненной ситуации», одаренным детям, сиротам и детям, находящимся под опекой. Для детей-сирот проезд в лагерь и обратно будет бесплатным, а также предусмотрена скидка для проезда на отдых детям из приемных семей.

Втрое вырастут и расходы на укрепление материально-технической базы местных лагерей отдыха. На эти цели предусмотрено 24 миллиона. Средства на летний отдых и оздоровление детей увеличены по поручению главы республики Сергея Гапликова.

– У нас разработан комплексный план развития лагерей и их инфраструктуры. Пока мы отдаем приоритет «Мечте» и «Гренаде». Но и от «Чайки» не отказываемся, просто пока будем ее поддерживать, а строительство нового корпуса планируем на территории «Мечты», – пояснила Наталья Якимова.

Строительство школ и ликвидация двухсменки

Министр проинформировала, что в 2020 году более чем в два раза увеличен объем финансирования на проведение капремонта школ и оснащение средствами обучения. Отчасти это позволит решить вопрос ликвидации двухсменки за счет оснащения новых помещений, но в первую очередь, конечно, эту проблему можно решить строительством новых школ. По словам министра, школы должны перейти на односменный режим работы до 2025 года. В ближайшие три года планируется начало строительства и введение в строй восьми школ. Так, до конца текущего года должна быть наконец-то завершена школа-долгострой в сыктывкарском микрорайоне Орбита. В следующем учебном году будут введены школы в сыктывкарском поселке Краснозатонский, селах Часово и Помоздино, ожидается начало строительства в селе Усть-Ижма. Федералы подтвердили финансирование школы в селе Объячево, где достаточно большая вторая смена и здание школы требует больших вложений.

Всего в республике во вторую смену обучаются 9,5 тысяч школьников. Сегодня это порядка 10 процентов от общего числа, в прошлом году было 11. Самый большой процент детей, обучающихся во вторую смену, находится в Сыктывкаре. Если в Печоре и Усть-Куломе полностью удалось перевести школы на односменный режим, то в Сыктывкаре за счет высокой миграции это сделать труднее. За год в столице удалось снизить число обучающихся во вторую смену всего на один процент.

– У руководства города совместно с правительством республики есть планы по решению этой проблемы, готовится проектная документация по ряду школ и, если все будет благополучно, начнут строительство новой школы в Сыктывкаре, – заверила Наталья Якимова.

Информация Контрольно-счетной палаты Коми, озвученная исполняющей обязанности председателя КСП Ларисой Братцевской, потребовала дополнительных комментариев министра образования и министра строительства по поводу степени готовности строительных объектов. По словам Ларисы Братцевской, по действующему контракту с кировским ООО «Универсалстрой» строительство школы по улице Петрозаводской в Сыктывкаре необходимо было завершить еще до 16 сентября. Но на 1 октября объект был готов только на 74,7 процента. И будут ли до конца года освоены средства, неизвестно.

Наталья Якимова ответила, что все необходимые акты приемки будут подписаны до конца года и деньги будут максимально освоены.

– Мы надеемся, что в этом году школа будет сдана. Там были проблемы, которые сейчас решены. Идет активное строительство, работы близятся к завершению. До конца года мы должны получить акт ввода, – подтвердил слова коллеги министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко.

На вопрос, значит ли это, что школа будет полностью готова к приему детей, Андрей Крикуненко ответил, что готово будет только здание школы, но школьный стадион завершен не будет, да и благоустройство можно начать только в весенне-летний период. Но так как это территория, приравненная к Крайнему Северу, это можно считать полноценным вводом объекта.

– Далее в рамках действующего законодательства мы постараемся максимально отработать с надзорными органами для получения положительного заключения по открытию школы и будем готовиться к процедуре лицензирования. Поскольку благоустройство будет завершено только летом, наша задача – принять детей 1 сентября 2020 года, – сказала Наталья Якимова.

Питание детей и зарплата учителей

Министру образования был также задан вопрос о качестве питания в школьных столовых, о том, насколько оно сбалансировано и включает ли в себя фрукты. Как ответила Наталья Якимова, конечно, в этой сфере не без проблем, но министерство держит этот вопрос на контроле, в том числе и привлекает к помощи родительское сообщество.

– От министерства образования нет какой-то централизованной команды, вопросы питания решаются на местах. Но даже если взять для примера бесплатное питание для учащихся начальных классов, в некоторых школах разработаны двухнедельные меню с хорошими вариантами питания. А в Сыктывдинском районе есть школы, где детей кормят даже два раза, – рассказала министр.

С 1 сентября 2020 года в системе школьного питания грядет еще одно новшество: в рамках проекта «Школьное молоко» все учащиеся начальных классов будут бесплатно получать стакан молока. Инициатором этой идеи, которую поддержал минздрав республики, стал региональный минсельхоз.

Не обошли вниманием участники совещания и всегда актуальную тему зарплаты учителей.

– В командировках я бываю в школах и детсадах. В поселках городского типа квалифицированные воспитатели жалуются, что с 2013 года им не повышалась зарплата. Почему и что мы можем сделать? – обратилась к Наталье Якимовой с вопросом вице-спикер парламента Валентина Жиделева.

Министр ответила, что такая ситуация не везде, она сложилась только в нескольких муниципалитетах.

– У нас есть аутсайдеры, которые получают субвенции в полном объеме, но что-то на уровне управления мешает им правильно распределить средства. Иногда достаточно с людьми просто сесть и поговорить. Я знаю, о каком районе вы говорите. Мы помогли им и сделали за них некоторую работу – посчитали и нашли ресурсы, где можно выделить. Но нельзя умолчать и о такой тенденции, как нежелание педагогов повышать квалификацию. Ведь педагог педагогу рознь. Некоторые педагоги не хотят повышать свою квалификацию и проходить процедуру аттестации, не объясняя причин. Хотя при получении первой и высшей категории зарплата возрастает значительно – на 20-25 процентов, – рассказала Наталья Якимова.

Кроме того, поселки городского типа не относятся к сельской местности, и, соответственно, педагогические работники не имеют тех привилегий, которые есть у сельских педагогов. По мнению министра образования, для решения этого вопроса необходимо внести изменения в нормативные документы.

– Давайте внесем. Это же наши полномочия, – поддержала Валентина Жиделева.

Как прозвучало на совещании, из-за статуса населенного пункта поселки городского типа также лишены федерального финансирования, положенного школам сельской местности, и не могут найти средств на ремонт школьных спортзалов и площадок. Подняли депутаты и вопрос состояния школьного автопарка. На сегодня он насчитывает 233 автобуса. Так как срок службы транспорта для перевозки детей по нормативам составляет десять лет, то к концу следующего года может возникнуть потребность в тридцати автобусах.

В ходе обсуждения парламентарии обсудили также вопросы развития дистанционного обучения, оснащенности школ учебниками и методическими пособиями по коми языку и предметам этнокультурной направленности, введения единого проездного билета для учащихся.

Галина ГАЕВА

Фото gsrk.ru