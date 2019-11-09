Наставник учит личным примером

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Автор широко известного и в республике, и в стране проекта «Гордость народа – родной язык» Олег Исаков рассказал изданию, кто помог ему в реализации этого проекта и в поисках своего места и стиля в жизни.

Коренной сыктывкарец Олег Исаков после окончания колледжа культуры и Сыктывкарского государственного университета уехал работать в Печору. Там он заведует отделом по работе с молодежью печорского городского объединения «Досуг». Олег подчеркнул, что мог найти работу и в столице Коми, и в других регионах России, получал интересные предложения от потенциальных работодателей. Однако решил не только остаться в Коми, но еще и подался на север, поскольку там увидел хорошую перспективу для реализации своих планов, возможность быть максимально полезным республике. Олег Исаков считает, что для молодого человека мало иметь какие-то, пусть даже очень перспективные, задумки: надо быть еще достаточно активным, смелым и настойчивым, чтобы суметь воплотить их в жизнь. Добиваться своих целей сыктывкарец научился у одного из наставников – руководителя центра развития добровольчества Республики Коми Ольги Залевской.

– Я уже семь лет занимаюсь волонтерской деятельностью. В 2014 году был волонтером на одном из спортивных мероприятий, познакомился с Ольгой Сергеевной Залевской. Это позитивный человек, который с первой минуты знакомства располагает к себе. Она всегда готова помочь, подсказать, кажется, что с ее поддержкой любая проблема решается очень просто, а из безвыходной, казалось бы, ситуации, находится выход, – рассказал Олег Исаков.

Благодаря общению с Ольгой Залевской Олег Исаков приобрел большой опыт организации волонтерской деятельности, и вскоре был назначен куратором одной из медиагрупп форума «Северо-Западный инфопоток», потом в качестве волонтера отправился на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Затем стал создавать свои проекты, которые курировала Ольга Залевская. Один из них – «Гордость народа – родной язык» – получил общероссийское признание. Например, в октябре этого года проект стал победителем II Всероссийского Конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, также вышел в финал конкурса «Добровольцы России».

По словам Олега Исакова, проект родился из квеста «Узнаем коми легенды вместе», который был проведен в 2017 году в Сыктывкаре. Организаторы приурочили мероприятие ко Дню работников культуры, который отмечается 25 марта. Участники квеста могли проверить себя на знание коми легенд, причем, вопросы были как о популярных фольклорных сюжетах, так и о тех, которые не очень известны. Поэтому игроки не только демонстрировали свою эрудицию, но и узнавали для себя что-то новое. Вскоре квест вышел за пределы Сыктывкара, к игре присоединились семнадцать муниципалитетов республики, в том числе Ухта, Печора, Усинск. Затем проект стал межрегиональным, в 2019 году мероприятия проводились в десяти регионах России: Республиках Коми, Удмуртия, Карелия, Мордовия, Башкортостан, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком Автономных округах, Пермском крае, Саратовской области. 20 октября, в День родственных финно-угорских народов, в рамках проекта были реализованы два мероприятия – квиз «Моя Финноугория» и показ короткометражных фильмов, вошедших в шорт-лист международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»).

Реализация проекта вряд ли была бы возможна без финансовой поддержки. Получить ее Олегу Исакову тоже помогла Ольга Залевская. Она посоветовала подать заявки на грантовые конкурсы. В результате проект получил грант в сто тысяч рублей на форуме «Ладога» в Санкт-Петербурге, потом еще двести тысяч рублей в рамках конкурса «Мой проект – моей стране!», организованного Общественной палатой России.

Олег Исаков считает, что у него именно под влиянием Ольги Залевской, которая учила юных волонтеров своим примером, сформировался важный принцип: не оставлять незаконченных дел:

– Если надо что-то сделать – сделай это сегодня, не откладывая на завтра. Потому что, если сегодня не сделать что-то из запланированного, пусть даже мелочь, завтра навалятся новые дела, вчерашнее забудется. А потом именно эта недоделка и выплывет в самый неподходящий момент. Когда мы готовились к крупным мероприятиям, могли задерживаться до позднего вечера, но никто не считался со временем, потому что знали: вся работа должна быть сделана сегодня. Завтра может появиться новая.

Еще один важный навык настоящего наставника, которым в совершенстве владеет Ольга Залевская – умение делегировать полномочия во время работы в команде, доверять каждому ту работу, которая ему по силам. Сейчас 24-летний Олег Исаков уже сам может считаться наставником молодежи: в Печоре на базе городского объединения «Досуг» создано добровольческое объединение «Вершина». Волонтеры уже провели несколько мероприятий. В работе с начинающими добровольцами сыктывкарец руководствуется правилами и методами, которым научился у своего наставника.

Еще одним своим наставником Олег Исаков считает Юлию Экрот, которая была мастером его курса в период обучения в колледже культуры. По его словам, Юлия Экрот была не только для него, но и для всего курса буквально второй мамой. Она интересовалась не только учебой, но и жизнью каждого. И эти внимание, забота о своих воспитанниках, умение создать в коллективе теплую дружескую атмосферу – неотъемлемые качества хорошего наставника.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Олега Исакова