Новые группы для сыктывкарских детей

Сыктывкар занял лидирующие позиции в регионе по количеству введенных мест в детских садах. В минувший четверг и.о. главы столичной администрации Наталья Хозяинова вместе с начальником городского управления дошкольного образования Тамарой Горбуновой проинспектировала ход ввода дополнительных мест для дошколят.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы, всего за 2018-2019 годы в Сыктывкаре введено 300 дополнительных мест. Кроме того, в столице началось строительство нового детского сада на 270 мест в Эжвинском районе, что в ближайшем будущем позволит большему числу юных сыктывкарцев приступить к дошкольному образованию.

На этот раз Наталья Хозяинова посетила три разных объекта, где вводятся новые места. Это детский сад №17, где ведутся работы по переоборудованию мест под группы, помещение в жилом доме, выкупленное для размещения группы ясельного возраста и готовящийся к открытию частный центр, созданный индивидуальным предпринимателем.

Первой точкой инспекции стал муниципальный детский сад №17, где планируется ввод 20 дополнительных мест за счет переоборудования помещений бухгалтерии и группы кратковременного пребывания детей. На проведение ремонтных работ, обустройство прогулочной площадки и оснащение групповых помещений направлено более пяти миллионов рублей за счет республиканского и местного бюджетов. Пока работы продолжаются, ввод дополнительных мест запланирован на конец ноября.

Вторым местом посещения стало помещение на первом этаже по улице Ветеранов, 12, которое планируется выкупить в декабре этого года. За счет выкупа появится еще 20 дополнительных мест для малышей. Подготовкой к заселению детского сада занимается нынешний владелец. Помещения с полной отделкой «под ключ» и установкой необходимого сантехнического оборудования обошлись республиканской и муниципальной казне более чем в 12 миллионов рублей. Кроме того дополнительно за счет бюджета Сыктывкара на оснащение групповых помещений мебелью, посудой, мягким инвентарем, игрушками, а также на обустройство и оснащение уличной игровой площадки выделено 4,6 миллиона.

Заключительной точкой инспекции стал центр по уходу и присмотру за детьми «Воздушный замок», созданный индивидуальным предпринимателем, который прошел обучение в городском центре предпринимательства и инноваций. В конце июля он подал заявку на получение субсидии на создание 15 новых мест путем организации групп дневного пребывания детей дошкольного возраста, которая была одобрена действующей комиссией. В соответствии с соглашением бизнесмену выделена субсидия в размере 300 тысяч рублей. Уже проведен ремонт помещений площадью 95,5 кв.м. Оборудованы помещения игровой, спальной, приемной группы. Установлены системы видеонаблюдения, системы очистки и дезинфекции воздуха.

– Администрацией города при поддержке главы республики ведется большая работа по увеличению числа мест в детских садах в рамках реализации нацпроекта «Демография». Мы продолжаем искать и применять самые разные механизмы от переоборудования площадей действующих садов до взаимодействия с предпринимателями города, развивающими частный сектор дошкольного образования. Для развития частного сектора в дошкольном образовании мы рассматриваем варианты привлечения предпринимателей, ищем возможность для субсидирования части расходов на родительскую плату, – прокомментировала и.о. мэра.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф